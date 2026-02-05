Llega a Colombia un celular que no se daña aunque se caiga de un tercer piso: ¿cuánto vale? 

Cambiar de celular por una caída accidental se ha vuelto casi una rutina para millones de usuarios. Basta con que el dispositivo resbale del bolsillo, de una mesa o de la mano para que la pantalla se rompa y el costo de la reparación obligue, en muchos casos, a comprar un equipo nuevo.
Para todos aquellos que este accidente se ha vueto algo nomal, la llegada a Colombia de un smartphone que sobrevive a una caída equivalente a un tercer piso, genera mucha expectativa y se vuelve una novedad en el mercado.
Lea también: Famoso supermercado ganó demanda a usuario que buscaba comprar iPhone 12 en $200.000
Ese dispositivo es el HONOR Magic8 Lite, un modelo que aterriza en el país respaldado por un récord Guinness mundial, una batería de gran capacidad y un enfoque claro en durabilidad, productividad y uso intensivo, atributos cada vez más valorados por consumidores y usuarios empresariales.
Un récord Guinness que redefine la resistencia en celulares
El HONOR Magic8 Lite fue sometido a una prueba extrema en Dubái: una caída libre desde 6,133 metros de altura. El resultado no solo fue positivo, sino histórico. El equipo sobrevivió sin daños estructurales visibles ni fallas funcionales, lo que le valió el reconocimiento oficial de Guinness World Records™ como el smartphone que ha resistido la caída a mayor altura jamás registrada.
“Más de seis metros. Esa fue la distancia que separó al HONOR Magic8 Lite del suelo (…) y que hoy lo ubica en los libros de Guinness”, destaca la compañía, aclarando que la prueba no fue simbólica, sino una validación real de su ingeniería y materiales.
Este hito es clave para la estrategia de HONOR en Colombia, donde el reemplazo de equipos por daños físicos representa un costo recurrente para usuarios y empresas.
Detalles y funcionalidades de este celular
La resistencia del HONOR Magic8 Lite no se limita a una carcasa reforzada. El dispositivo incorpora una arquitectura de protección integral de seis capas, combinada con las tecnologías HONOR Anti-Drop y Ultra-Bounce Anti-Drop 3.0.
Este sistema integra materiales avanzados como fluido no newtoniano flexible y microespacios internos que funcionan como “airbags” microscópicos. En condiciones normales son flexibles, pero al detectar un impacto se endurecen para dispersar la energía antes de que alcance los componentes críticos.
Por primera vez en la serie Lite, el equipo incorpora Corning® Gorilla® Glass Victus® 2, que incrementa en 30% la resistencia de la pantalla frente a caídas y superficies rugosas. En pruebas controladas, el dispositivo soporta caídas de hasta 2,5 metros sobre mármol, asfalto o adoquín.
Además, el equipo obtuvo la Certificación de Rendimiento Premium de Resistencia Triple de SGS, una primicia en la industria, y la Certificación de Fiabilidad Integral 5 Estrellas de SGS, que evalúa resistencia a caídas, agua y polvo bajo pruebas prolongadas.
A esto se suman las certificaciones IP69K e IP68, que garantizan protección frente a chorros de agua a alta presión y temperatura, así como inmersiones profundas, un atributo relevante para usuarios que trabajan en campo, logística, construcción o entornos industriales.
La batería más grande y duradera disponible hoy en Colombia
Más allá de la resistencia física, el HONOR Magic8 Lite introduce otro diferencial clave: una batería de silicio-carbono de 8.300 mAh, la más grande actualmente en el mercado colombiano.
Esta capacidad permite operar en rangos de temperatura entre -30 °C y 55 °C y reduce la dependencia constante del cargador. En escenarios críticos, el dispositivo puede sostener llamadas por más de 60 minutos con solo 2% de batería, gracias a sus modos avanzados de ahorro energético.
El equipo es compatible con HONOR SuperCharge de 66W y cuenta con carga inversa de 7,5W por cable, pensada para compartir energía con otros dispositivos.
Asimismo, el HONOR Magic8 Lite incorpora una pantalla AMOLED curva de 6,79 pulgadas, resolución 1.5K, brillo pico de hasta 6.000 nits y tasa de refresco de 120 Hz, lo que garantiza visibilidad en exteriores y fluidez en tareas intensivas.
También puede interesarle: Marca china lanzó en Colombia celular con potente batería: ¿cuánto vale?
En fotografía, integra una cámara principal Ultra-Sensing de 108 MP con doble estabilización OIS + EIS, certificada bajo el estándar CIPA nivel 5.0, junto con herramientas de IA generativa para edición avanzada directamente desde el dispositivo.
El rendimiento está a cargo del Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, acompañado por RAM Turbo que permite hasta 16 GB de RAM efectiva, y MagicOS 9.0 basado en Android 15, con funciones orientadas a productividad y multitarea.
Precio y disponibilidad de este celular en Colombia
El HONOR Magic8 Lite estará disponible en Colombia a través de Claro, Alkosto, Falabella y Movistar, en colores verde esmeralda (exclusivo para Latinoamérica), negro medianoche y dorado amanecer.
El precio base es de $2.299.000, en su versión con 8+8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, posicionándose como una alternativa competitiva para quienes buscan reducir costos de reemplazo y mantenimiento en el mediano plazo.