Pese a críticas, Gobierno Petro revive borrador de decreto que moderniza el pago de giros y servicios postales

El Ministerio TIC publicó para comentarios el proyecto de decreto que moderniza las condiciones para la prestación de los servicios postales de pago en Colombia.
Lo anterior, explicó el ministerio, habilita nuevas modalidades y mecanismos que permitirán ampliar el acceso de los ciudadanos a soluciones de pago más ágiles, seguras y cercanas.
Entre los detalles, la iniciativa, que ha recibido críticas por parte del sistema financiero, establece las reglas para que los operadores postales puedan ofrecer nuevas alternativas de pago a través del servicio postal de pago.
Así las cosas, el proyecto de decreto incorpora medidas orientadas a:
Modernizar los servicios postales de pago, fortalecer la interoperabilidad y la innovación en el sector, garantizar mayor trazabilidad y seguridad en las operaciones, mejorar los mecanismos de supervisión y control, ampliar el acceso de la ciudadanía a servicios financieros y transaccionales.
Dentro de las disposiciones contempladas, se precisa que la prestación de los servicios postales de pago bajo nuevas modalidades requerirá habilitación previa por parte del Ministerio TIC, así como el cumplimiento de los requisitos exigidos para garantizar la adecuada operación del servicio.
Finalmente, el proyecto estará disponible para comentarios ciudadanos entre el 28 de mayo y el 12 de junio de 2026, con el propósito de recibir observaciones, aportes y recomendaciones de los diferentes actores del sector, la ciudadanía y los grupos de interés.