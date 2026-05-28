En dos meses quedarán listos estudios para acueducto de Urabá antioqueño: Petro lo prometió pero no cumplió

El Urabá antioqueño recibirá en agosto los diseños de un acueducto, proyecto que tiene un valor de casi $2 billones, financiado en su totalidad por la Gobernación de Antioquia.
Y aunque el Gobierno Petro la prometió en su campaña, en su agenda no tuvo ningún avance.
Por su parte, Andrés Julián Rendón, gobernador del departamento, informó el pasado martes los avances en los estudios, los cuales fueron contratados en su administración como parte del proyecto Sable.
Este permitirá la construcción del acueducto para los municipios de Turno, Apartadó y Carepa.
Los estudios, que recibieron apoyo técnico de EPM, serán financiados por la Gobernación, que destinaron alrededor de $17.000 millones.
“En marzo de 2024, Petro dijo que no le iba a invertir al Túnel del Toyo porque eso valía $5 billones, de los cuales dos terceras partes los asumieron la Gobernación de Antioquia y el Distrito de Medellín, y una tercera parte del Gobierno Nacional, porque él iba a hacer el acueducto de Urabá que vale $1 billón. No hizo ni lo uno ni lo otro. Nos tocó a nosotros diseñar el acueducto para el eje bananero, nos entregan esos diseños ahorita en agosto”, detalló el gobernador.
Así las cosas, esta obra de alto impacto beneficiará a más de 250.000 personas de la subregión agroindustrial de Urabá.