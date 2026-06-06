Coca-Cola lanza latas mundialistas inspiradas en ocho selecciones de fútbol

Con motivo del Mundial de fútbol de este 2026 Coca-Cola presenta Country Colors, una colección de edición limitada que transforma sus icónicas latas en piezas inspiradas en la pasión, el orgullo y la identidad de los hinchas del fútbol.
La colección llega con diseños alusivos a Colombia, España, Francia, México, Alemania, Inglaterra, Brasil y Argentina, ocho selecciones que despiertan conversación, rivalidades, recuerdos y emociones entre millones de fanáticos alrededor del mundo.
Por tiempo limitado las latas de Coca-Cola dejarán parcialmente su tradicional rojo para incorporar los colores y códigos visuales asociados a estas selecciones, convirtiéndose en una propuesta pensada tanto para acompañar el consumo durante el torneo como para quienes buscan conservar un recuerdo de esta edición mundialista.
El lanzamiento responde al papel que tiene el fútbol como punto de encuentro cultural en Latinoamérica. Durante el Mundial, los partidos se viven en estadios, hogares, tiendas, restaurantes, calles y espacios de reunión donde las emociones se comparten colectivamente.
Con esta iniciativa Coca-Cola busca conectar con una de las emociones más fuertes del Mundial: el orgullo de pertenecer a una hinchada. Porque en esta temporada, los colores no solo se llevan en la camiseta. También se celebran en la mesa, en la tienda, en la reunión familiar y en cada momento en el que el fútbol se vuelve excusa para encontrarse.
La edición ya está disponible para el público general en tiendas, supermercados y aplicaciones de domicilios.