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Una década de Vassar: el festival renueva su formato y suma 350 marcas para julio

El festival de emprendimiento y diseño se realizará del 1 al 5 de julio en Parque El Country con entradas desde $10.000.

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Vassar reúne a miles de visitantes en el Parque El Country en una jornada que combina diseño, cultura y emprendimiento. Foto: Vassar.
Vassar reúne a miles de visitantes en el Parque El Country en una jornada que combina diseño, cultura y emprendimiento. Foto: Vassar.

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Vassar llega a su décima edición bajo el concepto Festival de Creadores, ampliando su propuesta más allá del emprendimiento. El evento se realizará del 1 al 5 de julio en el Parque El Country de Bogotá, y la preventa de boletería está disponible durante junio en Ticketmaster, con tarifas de $10.000 para días entre semana y $15.000 para fin de semana.

El festival espera reunir más de 350 marcas de distintas regiones del país y recibir alrededor de 50.000 visitantes. Según los organizadores, cerca del 30 % de los emprendimientos participarán por primera vez, y el 15 % llegará desde ciudades como Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla.

Los pabellones concentran a más de 350 marcas emergentes y consolidadas en categorías como moda, gastronomía y bienestar. Foto: Vassar.
Los pabellones concentrarán a más de 350 marcas emergentes y consolidadas en categorías como moda, gastronomía y bienestar. Foto: Vassar.

Novedades de Vassar

Entre los cambios de esta edición figuran un nuevo recorrido interno, un escenario 360 en la zona verde y la incorporación de espacios como librerías, cafés y talleres. La oferta abarca más de diez categorías como moda, accesorios, salud, belleza, hogar, decoración, arte y gastronomía, y el horario se extiende hasta las 10:00 p.m. en los días de mayor afluencia.

«Queremos ofrecer una experiencia más completa para nuestros visitantes, con nuevos espacios, propuestas de entretenimiento y formatos que invitan a recorrer el festival de una manera diferente», dijo María Carolina Gutiérrez, directora ejecutiva del festival.

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El evento funcionará de miércoles a domingo: el 1 de julio de 11:00 a.m. a 9:00 p.m.; del 2 al 4 de julio hasta las 10:00 p.m.; y el domingo 5 de julio de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

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Tags: Bogotá, Emprendimiento, Eventos en Colombia, Feria
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