Vassar llega a su décima edición bajo el concepto Festival de Creadores, ampliando su propuesta más allá del emprendimiento. El evento se realizará del 1 al 5 de julio en el Parque El Country de Bogotá, y la preventa de boletería está disponible durante junio en Ticketmaster, con tarifas de $10.000 para días entre semana y $15.000 para fin de semana.
El festival espera reunir más de 350 marcas de distintas regiones del país y recibir alrededor de 50.000 visitantes. Según los organizadores, cerca del 30 % de los emprendimientos participarán por primera vez, y el 15 % llegará desde ciudades como Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla.
Novedades de Vassar
Entre los cambios de esta edición figuran un nuevo recorrido interno, un escenario 360 en la zona verde y la incorporación de espacios como librerías, cafés y talleres. La oferta abarca más de diez categorías como moda, accesorios, salud, belleza, hogar, decoración, arte y gastronomía, y el horario se extiende hasta las 10:00 p.m. en los días de mayor afluencia.
«Queremos ofrecer una experiencia más completa para nuestros visitantes, con nuevos espacios, propuestas de entretenimiento y formatos que invitan a recorrer el festival de una manera diferente», dijo María Carolina Gutiérrez, directora ejecutiva del festival.
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El evento funcionará de miércoles a domingo: el 1 de julio de 11:00 a.m. a 9:00 p.m.; del 2 al 4 de julio hasta las 10:00 p.m.; y el domingo 5 de julio de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.