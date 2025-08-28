La marca de celulares, Honor, anunció este jueves 28 de agosto su teléfono plegable más avanzado hasta el momento; se trata del Honor Magic V5, el cual cuenta con baterías ultragrandes, durabilidad total, cámaras potentes y funcionalidad de productividad basada en IA.
El nuevo dispositivo fue diseñado con precisión a través del sistema de fabricación impulsado por IA de Honor, es ultradelgado (8.8 mm) y tiene un peso de 217g. Tiene batería Silicon-Carbon de última generación y cuenta con una capacidad de batería de 5820 mAh y un contenido de silicio del 15 % en las celdas.
Además, es impulsado con la plataforma móvil insignia Qualcomm Snapdragon® 8 Elite, lo que garantiza un rendimiento de IA de primer nivel y alto desempeño en el dispositivo para satisfacer las demandas tanto de negocios como de entretenimiento, multimedia y gaming.
Las características
El Honor Magic V5 está diseñado para soportar los elementos con clasificaciones IP58 e IP59 de resistencia al polvo y al agua. Tiene pantalla resistente a rayones Honor NanoCrystal Shield y un panel de pantalla interior reforzado con fibra de carbono.
El sistema de cámara AI Falcon, incluye una cámara de teleobjetivo periscopio ultrasensible de 64MP, una principal ultrasensible a la luz de 50MP y una cámara ultra gran angular de 50MP. Además, incorpora funciones como Retrato mejorado por AI, Súper Zoom AI y Captura con detección de movimiento.
La pantalla interior es de 7.95 pulgadas y la exterior de 6.43 pulgadas, ambas totalmente compatibles con el uso de su lápiz óptico, que permite opciones para tomar notas, dibujar o interacciones precisas en pantalla.
Con el modo Multi-Flex mejorado, los usuarios pueden interactuar con hasta tres aplicaciones simultáneamente, lo que facilita la revisión de documentos, unirse a videollamadas y comparar precios en plataformas de compras, todo dentro de una sola vista.
Recomendado: Abren investigación en Colombia a Apple: esta es la causa
Por otro lado, con MagicOS 9.0, el Honor Magic V5 viene preinstalado con Google Gemini. Los usuarios pueden chatear con Gemini para obtener ayuda con la escritura, la planificación, el aprendizaje y más. También, por medio de Talk Out Live con Gemini podrán intercambiar ideas, simplificar temas complejos y ensayar para momentos importantes con respuestas en tiempo real.
De igual manera, el dispositivo permite la traducción en vivo en llamadas telefónicas con AI en tiempo real en seis idiomas, y Traducción AI, que permite la traducción instantánea de texto y conversación.
Por ahora, no se conoce con exactitud cuando estará disponible el Honor Magic V5 en Colombia. Se estima que su precio variará entre los $6.000.000 y $8.000.000. Posiblemente llegará en colores rojo, negro y blanco.