Amazon lanza su mayor apuesta de IA con Nova 2 y reafirma plan para capacitar a 500.000 colombianos

En el marco del AWS re:Invent 2025 del 1 al 5 de diciembre en Las Vegas, Valora Analitik pudo conocer de primera mano un paquete de innovaciones que prometen transformar radicalmente la operación y la toma de decisiones en las empresas colombianas. Los anuncios realizados por parte del CEO de AWS, Matt Garman, no solo representan avances técnicos, sino herramientas diseñadas para cambiar la vida laboral de millones de personas y facilitar la optimización de procesos en las empresas.
La nueva generación: Amazon Nova 2
La compañía presentó cuatro nuevos modelos de inteligencia artificial, denominados Amazon Nova 2, que actúan como asistentes superinteligentes para las organizaciones. Estos sistemas tienen la capacidad inédita de procesar texto, imágenes, videos y conversaciones de voz de manera simultánea.
La familia incluye a Nova 2 Lite, el modelo más rápido y económico para tareas cotidianas; Nova 2 Pro, el “cerebro” capaz de resolver problemas complejos y programar software avanzado; Nova 2 Sonic, que permite conversaciones naturales en más de 30 idiomas; y Nova 2 Omni, el primer sistema que entiende y genera contenido en todos los formatos. Su capacidad de razonamiento les permite analizar situaciones complejas y ejecutar acciones de forma autónoma, funcionando como un empleado capacitado que no comete errores por distracción.
El ‘cerebro’ digital y la modernización de sistemas
Para el sector empresarial colombiano, una de las novedades más impactantes es la modernización y la posibilidad de mayores integraciones con fuentes de información como S&P en Amazon Quick Suite, la primera suite integrada de agentes de IA diseñada para transformar datos en decisiones rápida. Esta plataforma centraliza información, eliminando la necesidad de múltiples herramientas desconectadas. Puede funcionar como un analista experto capaz de consolidar datos, generar planes estratégicos y automatizar tareas, reduciendo tiempos de análisis de días a minutos y aumentando exponencialmente la productividad. En esta herramienta el usuario se olvida de escoger el modelo de IA o temas técnicos para centrarse en la operatividad de la empresa sin configuraciones complejas.
Asimismo, se lanzó AWS Transform, un servicio revolucionario de IA agentica que moderniza automáticamente código y aplicaciones obsoletas hasta cinco veces más rápido que los métodos tradicionales. Este servicio permite modernizar sistemas completos reduciendo hasta el 70 % de los costos de mantenimiento y licencias, liberaamazndo recursos estratégicos para las organizaciones.
Finalmente, AWS también presentó capas técnicas de IA que incluyen nuevos procesadores propios para trabajo con IA, plataformas para desarrollo de modelos propios de las empresas, gestión de data y herramientas para la construcción de agentes autónomos.
Impacto en Colombia y casos de éxito
AWS reafirmó su compromiso con el país mediante la iniciativa AWS Entrena Colombia, que busca capacitar gratuitamente a 500.000 personas para 2028, en colaboración con aliados como Ramo, Tigo, Nequi, Fenalco y alcaldías locales. Esto responde a la creciente demanda de habilidades en IA, que crece 3,5 veces más rápido que el resto del mercado laboral según un estudio de PwC.
Empresas locales ya evidencian resultados tangibles: Alpina desarrolló «AI Alpinista», reduciendo en 90 % el tiempo de preparación de informes. Por su parte, Ditu de Caracol Televisión transformó su plataforma de streaming con más de 105 mil usuarios simultáneos gestionando 19.000 transacciones por segundo, y Mercado Libre mejoró su tasa de interés en un 25 % con la solución GenAds.
El futuro del trabajo
Según proyecciones de Gartner, para 2028 más de un tercio de las aplicaciones empresariales estarán impulsadas por agentes de IA. Para las compañías colombianas, esto representa una oportunidad única de cerrar brechas competitivas y reasignar el talento humano a labores estratégicas, mientras la IA se encarga de la eficiencia operativa en esta nueva era tecnológica.
Artículo realizado con ayuda de la IA y curado por Andrés Hernández Godoy, gerente de producto y tecnología de Valora Analitik enviado especial evento AWS re:Invent
