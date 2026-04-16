El informe “Futuro Digital 2030” fue presentado por José Daniel López, presidente de Alianza In, en el marco del segundo Congreso del gremio realizado en Bogotá este 16 y 17 de abril.
El documento contiene una serie de propuestas técnicas orientadas a escalar la economía digital en el país durante el periodo 2026-2030. El planteamiento se fundamenta en principios de neutralidad tecnológica, proporcionalidad basada en riesgos y gobernanza ágil.
La iniciativa busca que el Estado funcione como un orquestador que promueva la innovación y facilite la inversión estratégica de recursos.
El gremio sugiere que las decisiones públicas deben basarse en evidencia técnica y datos para mitigar riesgos sin detener la actividad empresarial. Estas propuestas están estructuradas para atender retos específicos en cinco sectores representados por la asociación.
Las propuestas clave de Alianza In
En el sector de movilidad, Alianza In propone un marco normativo propio que reconozca a las aplicaciones como intermediarios tecnológicos.
La propuesta incluye la fijación de estándares de seguridad elevados, como la conexión en tiempo real con la Policía y sistemas de plena identificación. Además, se plantea eliminar barreras como los cupos numéricos distritales y las restricciones de antigüedad excesivas para los vehículos.
Para las plataformas de reparto, el gremio sugiere consolidar el marco de protección social definido en la Ley 2466 de 2025. También se propone la creación de programas de crédito blando e incentivos tributarios para renovar motocicletas de última milla por vehículos eléctricos.
El objetivo es integrar logísticamente a las MiPymes mediante el uso de software escalable y analítica de datos.
En materia de crédito digital, se plantea desarrollar licencias bancarias modulares y reconocer legalmente el modelo de banca como servicio. El documento recomienda reformar el régimen de tasa de usura para incluir un segmento de crédito digital inclusivo que reconozca los costos reales de fondeo. Esta medida busca rescatar a los usuarios de esquemas informales de financiación.
Respecto a los criptoactivos, Alianza In propone derogar las circulares que limitan el acceso de los proveedores al sistema bancario.
Sugiere además el uso de tecnología blockchain para la dispersión de asistencia social y para blindar la contratación pública mediante contratos inteligentes. Finalmente, propone una arquitectura nacional de identidad digital que diferencie la prueba de humanidad de la identidad legal.