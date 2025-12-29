Nueva compañía de financiamiento se creará en Colombia: Cobre Financial recibió visto bueno de la SuperFinanciera

En línea con la transformación y los nuevos actores en la industria financiera en Colombia durante 2025, un nuevo jugador llegará al mercado. Se trata de Cobre Financial, Compañía de Financiamiento, que en días pasados recibió la autorización de constitución por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.
El principal accionista de esta nueva compañía de financiamiento será Pexto Intermediate LLC, que tendrá una participación de 94,9 % en la nueva sociedad, sobre un capital de constitución de $46.900 millones. Participarán también Pexto USA INC, con 5,09 % y los creadores de la fintech Cobre: José Vicente Gedeón Acosta, Felipe Gedeón Arocha, y José Mario Donato Muñoz.
De acuerdo con lo reportado por la Superintendencia Financiera, los beneficiarios reales de Cobre Financial S.A. Compañía de Financiamiento serán: (i) la sociedad GEDINC S.A.S., (ii) QED Fund VII, LP, (iii) Kaszek Ventures V, L.P., (iv) Canary Fund II, L.P., y (v) Pexto Holdings Ltd.
Vale recordar que la fintech Cobre es la marca bajo la cual opera la compañía Pexto Colombia, la cual “simplifica la vida financiera de las empresas al permitirles centralizar su tesorería en una plataforma”, según su sitio web.
Detalles de la autorización para Cobre Financial
Como compañía de financiamiento, Cobre Financial podrá captar ahorro a través de depósitos a término (CDT), además de ofrecer productos de ahorro, como depósitos y cuentas. También podrá otorgar créditos y financiamiento, efectuar operaciones de compra de cartera, así como leasing, según lo establecido en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
De acuerdo con la autorización, durante los próximos dos meses “deberá elevarse a escritura pública el proyecto de estatutos sociales e inscribirse de conformidad con la ley”.
La solicitud para crear esta nueva compañía de financiamiento se dio el pasado 23 de abril, y durante este tiempo el regulador evaluó la documentación asociada al trámite y aconsejó al superintendente financiero la viabilidad para autorizar la constitución de Cobre Financial S.A. Compañía de Financiamiento.
Además, se “verificó el carácter, responsabilidad e idoneidad de los futuros accionistas y administradores de la compañía de financiamiento que se pretende constituir”.
Cobre, la primera fintech con pagos empresariales en Bre-B
Cobre fue la primera fintech en convertirse participante indirecto en el sistema de pagos de bajo valor inmediato colombiano.
A mediados de este año, la compañía anunció su intención de ser proveedor de servicios de pago agregador, habilitando soluciones de pagos inmediatas, interoperables, las 24 horas del día.
En ese momento, José Gedeón, CEO y cofundador de Cobre explicó a Valora Analitik que la fintech habilitaría pagos empresariales, es decir, de persona a comercios y “además, vamos a habilitar que las empresas puedan pagar, hacer dispersiones desde Bre-B”.
