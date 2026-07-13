Petróleo supera los US$75 por barril tras propuesta de Trump de cobrar tarifa de 20 % a carga que transite por Ormuz

El precio internacional del petróleo volvió a subir con fuerza este lunes 13 de julio después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el restablecimiento del bloqueo naval contra Irán y planteara que Washington cobrará una tarifa equivalente al 20 % de toda la carga que transite por el estrecho de Ormuz para cubrir los costos de seguridad de la zona.
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La reacción de los mercados fue inmediata. El crudo Brent, referencia para Europa, llegó a negociarse cerca de los US$80 por barril tras avanzar más de 5 %, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, volvió a superar los US$75 por barril, niveles que no alcanzaba antes de la nueva escalada militar entre Washington y Teherán.
El nuevo episodio de tensión se produce luego del intercambio de ataques registrado durante el fin de semana entre ambos países. Estados Unidos lanzó una nueva ofensiva aérea contra instalaciones militares iraníes después de responsabilizar a la Guardia Revolucionaria Islámica del ataque contra un buque portacontenedores que navegaba por el estrecho de Ormuz.
Como respuesta, Irán informó sobre ataques contra bases militares estadounidenses ubicadas en Jordania, Catar, Baréin, Kuwait y Omán, ampliando el conflicto en toda la región.
Trump endurece su postura sobre el estrecho de Ormuz
La nueva escalada quedó reflejada en un mensaje publicado por Donald Trump en su red Truth Social, en el que aseguró que el estrecho permanecerá abierto «con o sin Irán» y anunció el restablecimiento del bloqueo contra el país persa.
En el mensaje, el mandatario afirmó: «El estrecho de Ormuz está ABIERTO y permanecerá ABIERTO con o sin Irán. Estamos restableciendo el bloqueo iraní (…). Todos los demás países tendrán un uso libre y abierto del estrecho. Estados Unidos será, a partir de ahora, ‘EL GUARDIÁN DEL ESTRECHO DE ORMUZ’ y será reembolsado con una tasa del 20 % sobre toda la carga transportada para cubrir los costos de seguridad».
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Además del anuncio en Truth Social, Trump reiteró este lunes en una entrevista con Fox & Friends que Estados Unidos pretende mantener el control operativo del estrecho y que los países usuarios deberían asumir parte de los costos de garantizar la seguridad de la navegación.
Por qué Ormuz es clave para el mercado del petróleo
El estrecho de Ormuz es uno de los corredores marítimos más importantes del planeta. Antes de la actual escalada militar, por este paso circulaba cerca del 20 % del suministro mundial diario de petróleo y una parte significativa del comercio global de gas natural licuado.
Cualquier interrupción del tráfico marítimo en esa zona suele traducirse rápidamente en mayores precios del petróleo, debido al temor de que se reduzca la oferta disponible para los mercados internacionales.
Durante los últimos días, Irán había insistido en que el estrecho permanecería cerrado «hasta nuevo aviso» y sostuvo que las embarcaciones deberían utilizar una ruta cercana a sus aguas territoriales.
Sin embargo, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) aseguró el domingo 12 de julio que el paso continuaba abierto para la navegación internacional y que las fuerzas estadounidenses estaban preparadas para garantizar la libertad de tránsito pese a las advertencias iraníes.
El repunte del petróleo refleja la preocupación de los inversionistas frente a una posible interrupción prolongada del suministro energético mundial.
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Además del incremento en las cotizaciones del Brent y del WTI, diversos analistas advirtieron que el regreso de un mayor riesgo geopolítico incorpora una prima adicional al precio del crudo, especialmente si continúan los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán o se presentan nuevas restricciones para la navegación comercial en Ormuz.