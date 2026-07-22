Cada vez más multinacionales están recurriendo al talento colombiano para liderar sus planes de crecimiento internacional. Ese es el caso de Contract Workplaces, compañía especializada en consultoría, diseño y construcción de espacios corporativos, que anunció una nueva etapa de expansión en Estados Unidos apoyándose en profesionales colombianos y con la meta de superar los US$100 millones en ventas globales durante 2026.
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La estrategia llega en un momento en el que las empresas están transformando sus oficinas para convertirlas en herramientas de productividad, innovación y fortalecimiento de la cultura organizacional.
Ese cambio en la forma de concebir los espacios de trabajo está impulsando la demanda de firmas capaces de desarrollar proyectos de manera homogénea en diferentes países, un segmento en el que Contract Workplaces busca consolidar su presencia internacional.
Aunque Contract Workplaces tiene operaciones en Colombia, México, Panamá, Brasil, Argentina, Perú, Costa Rica, Uruguay, Chile, Ecuador y Paraguay, la compañía aseguró que una parte importante de su crecimiento provendrá del mercado estadounidense.
La expansión será liderada por la arquitecta colombiana Juliana Fernández, quien asumió como Partner de Contract Workplaces y tendrá la responsabilidad de consolidar el crecimiento de AI Spaces, la plataforma con la que el grupo opera en Estados Unidos.
La arquitecta colombiana Juliana Fernández, Partner de Contract Workplaces.
Según la empresa, AI Spaces superó los US$5 millones en ingresos durante el último año y ha participado en proyectos para compañías como Microsoft, Bradesco, Blackstone, Jazwares, Starwood y Blockchain.
Fernández explicó que la evolución del mercado corporativo ha cambiado la manera en que las organizaciones conciben sus oficinas.
«Hoy una oficina debe diseñarse pensando en cómo las personas colaboran, innovan y toman decisiones. Ya no se trata únicamente de crear espacios atractivos, sino de construir entornos que respondan a la estrategia del negocio y potencien el talento humano», afirmó.
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El talento colombiano será clave para la multinacional
Uno de los pilares de la estrategia de la multinacional será precisamente el equipo de profesionales ubicado en Colombia. Contract Workplaces explicó que arquitectos, diseñadores, especialistas técnicos y equipos de soporte radicados en el país participarán en el desarrollo de proyectos para clientes internacionales, combinando una estructura local en Estados Unidos con capacidades técnicas instaladas en Colombia.
La compañía considera que este modelo le permite ofrecer tiempos de respuesta más rápidos, mantener altos estándares de calidad y mejorar la eficiencia operativa para organizaciones que ejecutan proyectos simultáneamente en distintos mercados.
La apuesta de la multinacional responde a una tendencia que viene ganando fuerza entre grandes empresas. De acuerdo con una investigación del Design Council, adaptar estratégicamente los espacios de trabajo a las necesidades de los colaboradores puede incrementar la productividad hasta en un 20 %, un dato que está llevando a más organizaciones a considerar la arquitectura corporativa como una inversión y no únicamente como un gasto operativo.
Para Fernández, el diseño de las oficinas influye directamente en la cultura empresarial y en los resultados de las compañías: «Un diseño bien concebido fortalece la cultura organizacional, mejora la experiencia de los colaboradores, facilita el trabajo en equipo y aumenta la productividad. Las empresas entendieron que el espacio físico influye directamente en la forma en que las personas trabajan y, por lo tanto, también en los resultados de la organización», señaló.
Otro componente de la estrategia será el uso de herramientas de inteligencia artificial para acelerar el desarrollo de proyectos. Según la multinacional, esta tecnología permite optimizar el diseño arquitectónico, mejorar la planificación, visualizar los espacios antes de su construcción y reducir los tiempos de ejecución.
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«La inteligencia artificial nos permite analizar múltiples variables en menor tiempo, optimizar recursos y ofrecer soluciones mucho más precisas para grandes organizaciones. Nuestro objetivo es combinar tecnología, talento humano y experiencia regional para crear espacios que impacten positivamente la forma en que las empresas trabajan», concluyó Juliana Fernández.