La multinacional que convirtió a Colombia en su centro de producción para más de 30 países

Durante años, Colombia ha buscado posicionarse como una plataforma exportadora para grandes multinacionales. Mientras varios sectores enfrentan desafíos por costos logísticos, incertidumbre económica y menor crecimiento industrial, una compañía de origen sueco decidió profundizar su apuesta por el país y convertirlo en uno de los principales centros de producción y distribución para América Latina.
Lea también: La nueva forma de invertir en vivienda sin depender de que su apartamento esté arrendado
Se trata de Essity, multinacional especializada en soluciones de higiene y salud, que hoy utiliza su operación colombiana para abastecer tanto el mercado nacional como más de 30 países de la región, consolidando al país como uno de sus hubs estratégicos más importantes en América Latina.
La decisión tiene implicaciones que van mucho más allá de la actividad de una sola empresa. Convertir a Colombia en una plataforma regional significa atraer inversión, fortalecer la capacidad industrial local, desarrollar talento especializado y aumentar las exportaciones de productos con valor agregado, un objetivo que durante años ha estado en el centro de la política económica del país.
La compañía, conocida durante décadas por operar bajo la marca Grupo Familia antes de su integración global como Essity, acumula más de 70 años de presencia industrial en Colombia. En ese tiempo construyó una infraestructura que hoy le permite fabricar, almacenar y distribuir soluciones de higiene, cuidado personal, productos médicos y papel de consumo para distintos mercados latinoamericanos.
Colombia ganó un papel estratégico dentro de la multinacional
La importancia que adquirió la operación colombiana se refleja en la magnitud de su infraestructura.
Actualmente, Essity opera seis plantas productivas en el país y una red logística que soporta tanto el abastecimiento local como las exportaciones regionales.
Uno de los hitos más relevantes de esa estrategia fue la inauguración en 2025 del Centro de Distribución Automatizado de Rionegro, Antioquia, una infraestructura que requirió inversiones cercanas a US$35 millones.
La instalación se convirtió en la bodega autoportante automatizada más alta de América Latina y la segunda del mundo, con aproximadamente 45 metros de altura.
Puede interesarle: Venezuela reactivará uno de los mayores yacimientos de gas de América Latina tras 23 años
Desde allí se atienden cerca de 1.470 puntos de entrega en Colombia y se despacha alrededor del 45 % de las ventas nacionales de la compañía.
Pero el verdadero valor estratégico está en su alcance internacional. La operación también respalda exportaciones hacia más de 30 países, fortaleciendo el papel de Colombia como centro regional de producción y distribución dentro de la estructura global de Essity.
La apuesta por convertir al país en un hub regional estuvo acompañada por fuertes inversiones tecnológicas.
El centro logístico incorpora sistemas automatizados de almacenamiento, transelevadores de última generación, plataformas inteligentes de gestión de inventarios y 29 muelles de carga.
La compañía asegura que estas tecnologías han permitido mejorar cerca de 33 % la eficiencia de los despachos, reducir costos logísticos y aumentar la competitividad de la operación colombiana frente a otras plantas de la región.
La multinacional también está utilizando su operación colombiana como laboratorio para implementar estrategias ambientales de gran escala.
Según datos de la compañía, las iniciativas desarrolladas en el país han permitido reducir cerca de 21.300 toneladas de gases de efecto invernadero.
Adicionalmente, sus plantas papeleras alcanzan niveles de recirculación de agua cercanos al 85 %, una cifra relevante para una industria tradicionalmente intensiva en el uso de recursos hídricos.
La estrategia responde a una tendencia cada vez más visible entre las multinacionales: combinar productividad, eficiencia operativa y sostenibilidad como parte de una misma ecuación de competitividad.
Uno de los programas más relevantes de la compañía en Colombia es Reciclaje con Propósito. La iniciativa involucra a más de 7.000 recicladores en 12 departamentos y 26 municipios del país.
A través de 67 organizaciones, el programa ha permitido recuperar más de 64.000 toneladas de materiales reciclables que posteriormente son reincorporados a los procesos productivos.
También puede leer: China usa el océano para enfriar servidores y reducir gasto de energía: la idea serviría en ciudades como Cartagena y Barranquilla
“Nuestra apuesta por Colombia es una apuesta por el largo plazo. Aquí hemos construido una operación sólida que combina innovación, sostenibilidad y talento local para impactar positivamente la vida de millones de personas, no solo en el país sino en toda la región. Colombia es un pilar estratégico para Essity en América Latina”, afirmó Diego Loaiza, director de Essity para la Región Andina y Caribe.