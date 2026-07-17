Yellowstone impulsa un nuevo fondo en EE. UU. tras devolver el 100 % del capital de su Fondo III 

Yellowstone Capital Partners US alcanzó este viernes 17 de julio dos hitos que marcan una nueva etapa en su estrategia de inversión inmobiliaria en Estados Unidos.
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La firma anunció la monetización de su Fondo III, con la devolución del 100 % del capital aportado por los inversionistas, y confirmó el avance de su Fondo V, que ya supera ampliamente el tamaño de su antecesor y continúa captando recursos para nuevas inversiones.
Con estos resultados, la gestora fortalece su presencia en el mercado estadounidense de crédito privado residencial y consolida una plataforma que administra aproximadamente US$1.700 millones en activos entre Colombia y Estados Unidos.
Actualmente, Yellowstone opera cinco generaciones de fondos con un equipo de 27 profesionales de inversión y una trayectoria de más de 17 años de su equipo directivo.
Fondo III completó la devolución del capital a los inversionistas
El Fondo III, lanzado en 2021, fue la primera estrategia de Yellowstone enfocada en crédito privado residencial en Estados Unidos. Durante su ciclo de inversión ejecutó 26 operaciones senior secured, con un despliegue superior a US$350 millones destinados a proyectos residenciales en ese país.
Como resultado de ese proceso, la firma informó que ya distribuyó el 100 % del capital aportado por los inversionistas, junto con el retorno preferente pactado. Las distribuciones finales dependerán ahora del cierre del proceso de liquidación del fondo, la auditoría correspondiente y la aplicación de las condiciones contractuales establecidas para la distribución final de los recursos.
Para Víctor Paba, responsable de la estrategia de Yellowstone en Estados Unidos, el desempeño del fondo demuestra la importancia de administrar de forma integral todo el ciclo de inversión.
«El éxito del crédito privado se mide por la ejecución disciplinada de todo el ciclo de inversión, desde la originación y estructuración hasta la monetización del capital y la generación de valor para los inversionistas», afirmó el directivo.
Fondo V acelera su proceso de crecimiento
Mientras culmina la liquidación del Fondo III, Yellowstone avanza en el desarrollo de su estrategia sucesora. La compañía informó que el Fondo V continúa creciendo gracias al respaldo de inversionistas actuales y nuevos participantes, lo que ha permitido ampliar de manera importante su capacidad de inversión.
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Desde septiembre de 2025, el capital disponible para nuevas operaciones pasó de aproximadamente US$150 millones a más de US$260 millones, mientras que los compromisos de capital ya superan más del doble del tamaño alcanzado por el Fondo III.
De acuerdo con Yellowstone, el nuevo vehículo mantiene el enfoque de financiar inversiones senior secured en el mercado residencial estadounidense, concentrándose en regiones que presentan un déficit estructural de vivienda y perspectivas favorables de crecimiento demográfico en el largo plazo.
La estrategia también se apoya en una alianza con una de las principales plataformas de originación de crédito inmobiliario residencial de Estados Unidos, entidad que administra cerca de US$57.400 millones en activos y ha originado más de US$19.000 millones en créditos para vivienda.
Los resultados del Fondo III y el crecimiento del Fondo V hacen parte de la estrategia de expansión que Yellowstone ha desarrollado en ambos mercados.
La firma señaló que, a través de su plataforma panamericana, ha ejecutado más de 84 transacciones de inversión, financiando el desarrollo de aproximadamente 46.800 unidades residenciales y más de 315.000 metros cuadrados de activos inmobiliarios generadores de renta en Colombia.
Además, Yellowstone destacó que fue la primera firma de fondos de capital privado en Colombia en adherirse a los Principios para la Inversión Responsable de las Naciones Unidas (UN PRI) y que continúa siendo el único gestor profesional de inversión del país con certificación B Corporation.
Yellowstone prepara una nueva etapa de expansión
Con la monetización del Fondo III prácticamente concluida y el crecimiento del Fondo V, Yellowstone aseguró que ya trabaja en la estructuración de una nueva estrategia de crédito privado para el mercado estadounidense.
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La iniciativa hace parte del plan de largo plazo con el que la firma busca seguir ampliando su presencia en el segmento de crédito privado residencial en Estados Unidos, apoyándose en la experiencia acumulada durante los últimos años y en el crecimiento de su plataforma institucional.
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