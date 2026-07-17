Andrés Quevedo y Juan Sebastián Betancur serán viceministros de Hacienda; César Arias volvería a Crédito Público 

El Ministerio de Hacienda del gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella continúa definiendo la estructura que dirigirá la política económica del país durante los próximos cuatro años. Valora Analitik confirmó que Andrés Quevedo será el nuevo viceministro General de Hacienda, Juan Sebastián Betancur asumirá el Viceministerio Técnico, mientras que César Arias regresaría como director general de Crédito Público y Tesoro Nacional.
Las designaciones hacen parte del equipo que acompañará al ministro designado Miguel Gómez Martínez, quien tendrá el reto de liderar la política fiscal, el presupuesto nacional, las relaciones con los mercados financieros y la agenda económica que deberá tramitar el Gobierno ante el Congreso.
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Los tres funcionarios llegan con experiencia en el sector público y conocimiento del funcionamiento del Ministerio de Hacienda, una característica que busca darle continuidad técnica a una de las entidades más importantes para el manejo de las finanzas del Estado.
Andrés Quevedo asumirá el Viceministerio General
Andrés Quevedo será el nuevo viceministro General de Hacienda, uno de los cargos con mayor responsabilidad administrativa dentro de la cartera.
Aunque buena parte de su trayectoria ha transcurrido en el Ministerio de Hacienda, donde ha ocupado diferentes posiciones técnicas vinculadas al seguimiento de las finanzas públicas y la coordinación institucional, el nuevo viceministro ha trabajado especialmente en procesos relacionados con la gestión presupuestal y la articulación de políticas del sector hacendario.
Desde este cargo será el encargado de coordinar el funcionamiento interno del Ministerio, supervisar la ejecución administrativa de la cartera, apoyar la implementación de las políticas fiscales y servir como articulador entre las diferentes direcciones de Hacienda y otras entidades del Gobierno Nacional. También acompañará al ministro en el trámite de las iniciativas económicas que lleguen al Congreso.
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Juan Sebastián Betancur estará al frente del Viceministerio Técnico
El segundo nombramiento confirmado corresponde a Juan Sebastián Betancur, quien dirigirá el Viceministerio Técnico, considerado uno de los despachos con mayor influencia sobre la formulación de la política económica del país.
Betancur es economista, fue director general de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda hace algún tiempo, y en los últimos años fue director técnido del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF). También hizo parte de los equipos técnicos responsables de la estructuración de emisiones de bonos soberanos y del desarrollo del mercado de financiamiento sostenible del Gobierno.
Como viceministro Técnico tendrá la responsabilidad de coordinar el análisis macroeconómico del país, apoyar la formulación de la política fiscal y tributaria, elaborar las proyecciones económicas del Gobierno y servir de soporte técnico para decisiones relacionadas con el crecimiento económico, el déficit fiscal, el presupuesto nacional y la sostenibilidad de la deuda pública.
César Arias volvería a dirigir Crédito Público
La tercera designación, que aún está por confirmarse, es el posible regreso de César Arias a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, dependencia estratégica para la financiación del Estado.
Arias conoce ampliamente esa dirección, donde desarrolló buena parte de su carrera profesional y participó en operaciones relacionadas con la administración de la deuda pública, la estructuración de emisiones de títulos de deuda (TES), la gestión de financiamiento del Gobierno Nacional y la relación con inversionistas y organismos multilaterales.
Su regreso se daría en un momento clave para las finanzas públicas, debido a que el país deberá mantener el acceso a los mercados de capitales y administrar las necesidades de financiamiento del presupuesto nacional.
Desde la Dirección de Crédito Público tendría bajo su responsabilidad la estrategia de endeudamiento de la Nación, la administración del portafolio de deuda, las emisiones de bonos en los mercados local e internacional, el manejo de la liquidez del Tesoro Nacional y la relación financiera con organismos multilaterales y acreedores.
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A lo largo de esta semana, Juan Sebastián Betancur y César Arias participaron en la gira de trabajo que el ministro designado de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, realizó por Estados Unidos, anticipando el papel que desempeñarán dentro del nuevo equipo económico. Ambos hicieron parte de las reuniones con inversionistas internacionales, así como con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en las que se presentaron las principales prioridades fiscales y económicas que impulsará el gobierno de Abelardo de la Espriella.
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