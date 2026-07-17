Ahora | Paola Holguín será la ministra de Cultura del Gobierno De la Espriella

El presidente electo Abelardo de la Espriella confirmó en la tarde de este viernes 17 de julio a Paola Holguín como nueva ministra de Cultura, uno de los últimos nombramientos pendientes para completar el gabinete que asumirá funciones el próximo 7 de agosto.
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El anuncio fue realizado por el mandatario electo a través de sus redes sociales, donde destacó que la cultura será uno de los ejes de su administración y presentó a la exsenadora del Centro Democrático como la funcionaria encargada de liderar esa cartera.
«La cultura es la memoria de un pueblo, la expresión de su identidad y una de las mayores fortalezas de Colombia ante el mundo. Por eso presento a Paola Holguín como ministra de Cultura de la Patria Milagro», escribió De la Espriella.
En el mismo mensaje aseguró que la nueva ministra tendrá la misión de impulsar el talento colombiano, respaldar a los artistas sin distinciones políticas y fortalecer las industrias creativas como un motor de desarrollo económico y de proyección internacional.
Perfil de Paola Holguín, nueva ministra de Cultura
Paola Andrea Holguín Moreno es comunicadora social y periodista, con maestrías en Estudios Políticos y en Seguridad y Defensa Nacional. Además, realizó estudios en estrategia y defensa, así como en terrorismo y contraterrorismo, en el Centro de Estudios Hemisféricos de Seguridad y Defensa, en Washington.
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Su trayectoria pública ha estado estrechamente ligada al uribismo. Fue asesora presidencial durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, también trabajó en México durante la administración de Felipe Calderón, se desempeñó como encargada de Asuntos Políticos de la Embajada de Colombia en ese país y posteriormente fue consultora de USAID en temas relacionados con seguridad y justicia. También ejerció como docente en las universidades EAFIT y Pontificia Bolivariana.
En el Congreso, Holguín completó tres periodos consecutivos como senadora del Centro Democrático, entre 2014 y 2026, principalmente como integrante de la Comisión Segunda Constitucional, encargada de asuntos de relaciones internacionales, defensa y seguridad. Su renuncia al Senado se produjo semanas antes del cambio de gobierno, luego de doce años de actividad legislativa.
Con este nombramiento, De la Espriella completó una de las carteras que permanecían vacantes dentro de su equipo ministerial.
Al presentar a Holguín, el presidente electo afirmó que el Ministerio de Cultura deberá convertirse en un aliado de los creadores, artistas y gestores culturales del país, con un enfoque orientado al fortalecimiento de las industrias culturales y creativas.
«En la Patria Milagro, nuestros artistas nunca más tendrán que vivir solo por amor al arte. Tendrán un Estado que valore su trabajo, impulse la creatividad y lleve el talento colombiano a los escenarios más importantes del mundo», manifestó el presidente electo.
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Con la designación de la exsenadora antioqueña, Abelardo de la Espriella continúa completando el gabinete que lo acompañará desde el próximo 7 de agosto, cuando asuma oficialmente la Presidencia de la República.
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