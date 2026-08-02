La Alcaldía de Medellín recordó que este lunes 3 de agosto entra en vigor la nueva rotación del pico y placa para vehículos particulares y motocicletas en la ciudad y los municipios del Valle de Aburrá.
En la primera jornada la restricción cobija a los carros con placas terminadas en 5 y 8, y a las motocicletas cuyo primer número de placa sea 5 u 8.
La medida rige de lunes a viernes entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m., y se mantendrá durante todo el segundo semestre de 2026.
Cómo queda la rotación
Para carros particulares, camperos, motocarros y cuatrimotos se toma el último dígito de la placa. Para motocicletas, mototriciclos, tricimotos y ciclomotores de dos y cuatro tiempos se toma el primer número.
Semana pedagógica y sanciones
Entre el 3 y el 6 de agosto la Administración Distrital aplicará una etapa pedagógica para los conductores de vehículos particulares que incumplan la restricción, sin sanciones económicas. Los taxis quedan por fuera de ese periodo y se rigen por la regulación vigente.
A partir del lunes 10 de agosto empieza la fase sancionatoria. Quienes incumplan la medida recibirán un comparendo de $633.232 y, dependiendo de las circunstancias, las autoridades podrán ordenar la inmovilización del vehículo.
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Siguen exentos los vehículos eléctricos de cero emisiones, los impulsados por gas y los híbridos registrados en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).