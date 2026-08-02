El presidente Gustavo Petro firmó el Decreto 0905 del 30 de julio de 2026, con el que nombró a Edwin Palma, actual ministro de Minas y Energía, como ministro del Trabajo ad hoc y como ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio ad hoc. Tres carteras quedaron en manos de un mismo funcionario a pocos días de que termine el mandato, el 7 de agosto.
El nombramiento se dio después de que el Consejo de Ministros del 29 de julio aceptara dos impedimentos, con fundamento en la Ley 63 de 1923, que faculta al presidente para trasladar un asunto a otro ministro cuando el titular queda apartado.
Los dos asuntos que quedaron en manos de Palma
En Trabajo, Antonio Sanguino se declaró impedido para resolver una recusación en su contra como Superintendente de Subsidio Familiar encargado, radicada por el exdirector de Comfamiliar Atlántico, Herber Mantilla. Palma quedaría a cargo de esa decisión.
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En Vivienda, la ministra encargada Ruth Quedo se apartó de presidir Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) en la expedición del marco tarifario de aseo para grandes prestadores. Palma asume esa presidencia y firma la regulación, que define cómo calculan la tarifa las empresas que operan en municipios de más de 5.000 suscriptores urbanos.