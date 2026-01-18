Entrevista | Latam Airlines duplicó el valor de su acción en 2025 en Nueva York: estos serán los principales focos este año

El Grupo Latam Airlines cerró 2025 con un incremento de casi el doble en el valor de su acción en la Bolsa de Valores de Nueva York gracias a los resultados operativos y financieros alcanzados, que dejaron más de 87 millones de pasajeros transportados en los 12 meses en la región.
En entrevista con Valora Analitik, el presidente de la compañía, Roberto Alvo, contó los planes para este año y cómo la aerolínea seguirá generando valor a los inversionistas. Además, habló sobre los principales retos que enfrenta el mercado colombiano, relacionados con la infraestructura.
“El año 2025 distribuimos US$700 millones en dividendos a nuestros accionistas y tuvimos la capacidad de recomprar acciones de la compañía por el 5 % del total de la acción. Así que la posición financiera Latam hoy en día es muy sólida”, aseguró el presidente de la compañía.
Para el directivo, el comportamiento de la acción en 2025 fue muy bueno, pues a lo largo del año, su valor, medido en dólares en Estados Unidos, fue cerca un 100 %, es decir, “prácticamente duplicamos el valor de las acciones”.
“En el mercado chileno fue un poquito menos porque el peso se apreció respecto al dólar, pero sí fue una de las de las empresas que más se valorizó y, de hecho, en algún momento a lo largo del año terminamos siendo la empresa más valiosa de la bolsa de Chile”, agregó.
La acción de Latam Airlines Group volvió a cotizarse en Estados Unidos desde mediados de julio de 2024, luego de haber sido suspendida en 2020 por su ingreso al Capítulo 11 de la Ley de Bancarrota en ese país para reestructurar sus deudas.
De otro lado, con el avance de la integración de las bolsas de valores de Colombia, Perú y Chile a través de Nuam, el presidente de Latam asegura que esta es una “gran oportunidad para inversionistas colombianos que deseen invertir en la aerolínea.
“Veo una posibilidad importante de, por ejemplo, que fondos de pensiones peruanos y colombianos puedan invertir en Latam. Hoy en día el 20 % de la propiedad de la aerolínea es de fondos de pensiones chilenos. En 2025 las AFP en Chile invirtieron casi US$2.000 millones en acciones de Latam”, expuso.
La situación financiera de Latam
Precisamente, el proceso de reestructuración financiera que Latam Airlines tuvo que surtir después de la pandemia y que concluyó en 2022 dejó como expresó Alvo “varios aprendizajes”.
Eso sin embargo quedó atrás y como resalta, la empresa aérea de origen chileno se encuentra hoy en una “situación financiera bastante sólida”.
“Tenemos indicadores de liquidez que son más del 25 % de los ingresos de Latam. Entre caja y más líneas de crédito disponibles tenemos casi US$4.000 millones y un nivel de endeudamiento que es bastante bajo”, comentó.
Dicho endeudamiento, que normalmente se mide la deuda dividida por el flujo operativo, “es 1,4 veces que son indicadores de los más sanos que tiene la industria en el mundo”, agregó.
Recientemente, con la entrega de las expectativas para el 2026, una de las cosas que resaltó el Grupo es que se espera que el flujo de caja después del pago de la deuda sea superior a US$1.700 millones de dólares en 2026.
“Esto nos permite, por una parte, invertir en el crecimiento hacia adelante y en pensar en cómo seguir creciendo y prepararnos para los años que siguen después de este”, dijo.
Si después de esa inversión hay excedentes adicionales, para Alvo, existen alternativas como devolverle eso a los accionistas a través de cualquiera de los procesos contemplados en la normativa chilena, siendo el más normal son distribuciones de dividendos.
“Pero eso lo vamos a ver a lo largo del del 2026, en la medida que vayamos avanzando en el año. Hay que decir que acabamos de hacer un pago de dividendos provisionales US$400 millones”.
Aunque los resultados del cierre del año 2025 de Latam se entregarán formalmente en los primeros días de febrero, el ejecutivo afirmó que se espera que los ingresos de la compañía estén cercanos a los US$14.500 millones, con un crecimiento parecido a 8,5 %.
“Le dijimos al mercado que el objetivo para el cierre del 2025 es tener un margen operacional de 16 %. Fue un año de crecimiento importante para Latam. Transportamos 87 millones de pasajeros, de los cuales 10 millones estuvieron en Colombia”, afirmó el empresario.
El año anterior, en total la firma finalizó con una flota de 765 aviones y “hoy en día es el grupo de líneas aéreas más grandes, no solamente de Latinoamérica, sino del hemisferio sur”.