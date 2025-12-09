En el marco de la celebración de su Día del Inversor, un evento desarrollado desde la Bolsa de Valores de Nueva York, Latam Airlines presentó la propuesta de valor que desarrollará en los próximos años.
En total, se proyecta que las inversiones de capital, netas de financiamiento, sean de aproximadamente US$1.500 millones en 2025, US$1.700 millones en 2026 y US$1.700 millones en 2027.
De estos recursos, una parte importante de su plan de crecimiento se basa en la expansión y modernización de su flota.
“Estamos construyendo la Latam del futuro y nuestro objetivo es que todo el grupo sea digital, eficiente y escalable. Contamos con activos estratégicos únicos que respaldan el modelo de negocio sostenible y duradero. Nuestra sólida estructura financiera y la mejora continua de costos son la base de nuestra competitividad”, afirmó Roberto Alvo, CEO de la compañía.
A nivel de expansión de flota, el grupo espera recibir 26 aeronaves en 2025, 41 en 2026 y 27 en 2027, manteniendo una edad promedio de flota de 12 años o menos.
Al mismo tiempo, en términos financieros el grupo aspira a un crecimiento de la capacidad (ASK) de un dígito medio-alto y a mantener o ampliar su margen Ebitda ajustado en comparación con 2026.
Estos objetivos se complementan con una rentabilidad sobre el capital invertido superior al 20 % y una generación de flujo de caja superior a los US$1.800 millones.
Latam hizo énfasis en que se centrará en mantener una liquidez entre 21 % y 25 % de los ingresos de los últimos doce meses y un ratio de apalancamiento neto ajustado inferior a 2,0 veces, lo que refuerza su posición financiera en la región.
Así está Latam Airlines hoy y estos son sus proyectos cercanos
El grupo Latam está invirtiendo para mejorar la experiencia del pasajero, incluyendo la modernización de sus cabinas (Business, Premium Economy y Economy) y la incorporación de servicios como salas VIP y wifi a bordo.
Como parte de esta estrategia, lanzará la nueva clase Premium Comfort en 2027, que ofrecerá un 50 % más de espacio. Se espera que la oferta de asientos premium crezca 7 % anual durante los próximos cuatro años.
Sumado a esto, Latam continúa fortaleciendo su programa Latam Pass, que ya cuenta con más de 53 millones de miembros, permite el canje de aproximadamente 30.000 asientos al día y mantiene más de 100 alianzas comerciales.
“Llos ingresos del segmento premium se han más que duplicado desde 2019, pasando de US$1.500 millones a US$3.300 millones en 2025, creciendo a un ritmo más rápido que los ingresos totales del grupo”, destacó la compañía en su Investor Day.
Este éxito, agregó, se sustenta en una propuesta de valor única en la región, donde el 100 % de los vuelos cuentan con asientos premium y se han realizado inversiones para seguir mejorando la experiencia de viaje.
Finalmente, hay que destacar que la satisfacción del cliente premium, medida por el Premium Net Promoter Score (NPS), alcanzó los 60 puntos, 5 puntos porcentuales más que el NPS general del grupo.