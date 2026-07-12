Netflix se enfrenta a un contendiente que está cambiando las dinámicas del mercado: el algoritmo, un modelo que, paradójicamente, fue clave para su éxito.
De acuerdo con un informe presentado por Bloomberg, el gigante del ‘streaming’ está teniendo dificultades para retener a la audiencia de sus series más allá de la primera temporada. Esto ha llevado a que la compañía empiece a estudiar de manera interna los motivos detrás de esta tendencia.
Lo primero que hay que tener en cuenta es que el crecimiento de Netflix depende de que sus estrenos conecten con la audiencia. Por ello, cada trimestre apuesta por una nueva tanda de producciones con la expectativa de sumar nuevos éxitos.
Lo anterior va de la mano con otro fenómeno. Y es que las producciones propias suelen obtener sus mayores números de audiencia durante la primera temporada, contrario a lo que ocurre con las series tradicionales, que tienden a ver sus picos conforme avanza la historia.
Para dimensionar la magnitud del problema, de los lanzamientos realizados durante los primeros cinco meses del año, solo dos lograron convertirse en éxitos (His & Hers y Bridgerton). En contraste, producciones que conquistaron a las audiencias en sus estrenos, como Beef y One Piece, registraron un descenso en las visualizaciones. Solo esta última perdió más del 30 % de sus espectadores en su segunda temporada.
Destacado: Levi’s superó las 100 tiendas en Colombia y busca duplicar su negocio: estos son sus planes
El reporte de Bloomberg señala que este desafío estratégico podría avivar la preocupación de los inversionistas sobre la fidelización de los usuarios. En especial, pensando en que, si bien la plataforma se mantiene como el líder en el mercado, la retención crece a un ritmo más lento, lo que tiene un impacto directo en las acciones.
No obstante, los retos van más allá de la cantidad de espectadores. El costo de producción, el potencial para convertirse en franquicia y el valor estratégico dentro del catálogo pesan tanto como las cifras de audiencia.
El próximo 16 de julio, Netflix presentará los resultados financieros de su segundo trimestre. Un dato clave para un mercado que ya no solo evalúa cuántos clientes logra sumar, sino cuántos de estos logra retener.