En los últimos 10 años, a través del Fondo Nacional del Café, la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) ha destinado más de $365.000 millones para investigación científica al servicio del caficultor colombiano.
Esa inversión se ha visto respaldada por las cifras y el desarrollo de tecnología por cuenta del Centro Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé). De acuerdo con datos de la FNC, durante ese periodo se alcanzó una producción promedio de 13,3 millones de sacos. Esto se traduce en un 19,2 % más que lo reportado en la década anterior.
Además de incrementar los ingresos por mayor producción, la adopción de tecnologías en el manejo de problemas fitosanitarios como la roya y la broca, la producción de semilla de variedades mejoradas y el tratamiento ecológico de las aguas del beneficio del café han ahorrado a los caficultores US$320 millones cada año, mejorando la rentabilidad y la sostenibilidad del negocio cafetero.
Los avances en la investigación también han permitido estandarizar los procesos para mejorar la calidad del grano, en temas como la selección de los frutos maduros, el control de la fermentación y la optimización del secado. Esto permite asegurar el perfil y la calidad del café colombiano.
Álvaro Gaitán, gerente técnico de la FNC, destacó que el éxito de Cenicafé se ha fundamentado en responder a las necesidades de los productores, “entregando tecnologías de bajo costo, fácil adopción y respetuosas del medio ambiente, así como adaptándose a las demandas del mercado de cafés de especialidad, con perfiles diversos y atributos de taza consistentes”.
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Los ejes estratégicos
De acuerdo con la entidad, el impacto técnico desarrollado por Cenicafé se divide en tres frentes:
- Desarrollos genéticos y agronómicos: el cultivo masivo de variedades mejoradas en sistemas de producción adaptados a las condiciones de Colombia, que preservan los perfiles de taza premium exigidos en el exterior.
- Nutrición vegetal de precisión: la implementación de análisis de suelos que permiten recomendaciones específicas de fertilización, alimentando los cultivos de forma eficiente.
- Beneficio ecológico
“La inversión constante en investigación que han realizado los caficultores desde la creación de la Federación ha sido la herramienta para reducir la vulnerabilidad económica y climática propia de la agricultura, y asegurar el sustento de las más de 560.000 familias productoras del país”, añadió Gaitán.
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