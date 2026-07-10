La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) y el Gobierno Nacional acordaron prorrogar el contrato de administración del Fondo de Estabilización de Precios del Café (FEPCafé). La extensión será por cinco meses y se formalizó a través de la firma entre las partes.
Esta protocolización está ligada a la más reciente prórroga del contrato de administración del Fondo Nacional del Café (FoNC), el cual garantiza el apoyo directo a más de 560.000 familias caficultoras.
El Fondo de Estabilización de Precios del Café fue creado mediante la Ley 1969 de 2019, la cual determina que su administración está a cargo de la Federación. Este funciona como una cuenta especial que contribuye a estabilizar el ingreso de los productores de café colombiano.
El gerente general de la FNC, Germán Bahamón, destacó que con la firma de estas dos extensiones se da un “paso trascendental” para el futuro del café de Colombia.
“La prórroga de los contratos de administración no solo garantiza continuidad jurídica; preserva un modelo institucional construido de manera colectiva durante casi un siglo, que ha estado al servicio de las familias cafeteras y ha sido fundamental para el desarrollo económico de Colombia”, indicó.
El líder gremial también destacó que este acuerdo envía un mensaje de estabilidad, confianza y visión de largo plazo para los productores, los mercados y nuestros aliados alrededor del mundo.
“Sobre esa base seguiremos trabajando para hacer del sistema cafetero colombiano un sector cada vez más productivo, innovador, sostenible y próspero. El Café de Colombia tiene más futuro que pasado”, concluyó.
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Producción de café
Por otro lado, durante el mes de junio, Colombia produjo 1,30 millones de sacos de café. Este resultado se traduce en un crecimiento del 43 % frente al mismo mes de 2025, cuando la cifra se ubicó en 909.000 sacos.
En línea con esa tendencia, los resultados del segundo trimestre muestran que la producción alcanzó los 3,06 millones de sacos, lo que representa un incremento del 26 % frente al periodo abril-junio del año anterior (2,43 millones de sacos).
No obstante, el repunte registrado en junio no fue suficiente para revertir el desempeño de los primeros meses del año. Como resultado, el primer semestre concluyó con una caída del 10 % frente al mismo periodo de 2025.
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