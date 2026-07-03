Durante el mes de junio, Colombia produjo 1,30 millones de sacos de café. Este resultado se traduce en un crecimiento del 43 % frente al mismo mes de 2025, cuando la cifra se ubicó en 909.000 sacos.
En línea con esa tendencia, los resultados del segundo trimestre muestran que la producción alcanzó los 3,06 millones de sacos, lo que representa un incremento del 26 % frente al periodo abril-junio del año anterior (2,43 millones de sacos).
De acuerdo con Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), este comportamiento refleja «los retrasos observados en la maduración del fruto» como consecuencia de las lluvias que afectaron amplias zonas cafeteras del país.
No obstante, el repunte registrado en junio no fue suficiente para revertir el desempeño de los primeros meses del año. Como resultado, el primer semestre concluyó con una caída del 10 % frente al mismo periodo de 2025.
Datos de la FNC muestran que en el acumulado de los seis primeros meses del 2026, la producción alcanzó 5,58 millones de sacos. Es decir, 630.000 sacos menos que los reportados en igual periodo del año anterior, cuando se alcanzaron los 6,21 millones.
Las cifras muestran que gran parte de esa desaceleración se concentró en el primer trimestre, con disminuciones del 34 % en enero, del 36 % en febrero y del 29 % en marzo.
A eso se suma que la producción de los últimos 12 meses también evidenció un retroceso, ubicándose en 13,04 millones de sacos, lo que es igual a un 9 % menos frente al mismo periodo anterior.
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El comportamiento del café en el comercio exterior
De acuerdo con la Federación, las exportaciones acumuladas durante el primer semestre del año llegaron a los 5,23 millones de sacos. Esto es igual a una disminución de 18 % frente al mismo periodo del año anterior.
De ese total, el gremio consolidó su posición, alcanzando una participación del 22,8 % de las ventas externas totales del país durante el año corrido.
En cuanto a las importaciones, las estimaciones de los últimos 12 meses se ubicaron en 1,57 millones de sacos, mientras que el consumo interno alcanzó 2,31 millones de sacos.
Ante ese panorama, el gerente Bahamón señaló que la principal preocupación para las
familias cafeteras continúa siendo la fuerte revaluación del peso colombiano, así como su impacto sobre el ingreso del productor y el debilitamiento del aparato exportador.
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