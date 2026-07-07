Precio internacional del café arábica se dispara por cambios climáticos en Brasil; Colombia saldría beneficiada

El mercado internacional del café continúa atravesando un periodo de alta volatilidad, en el que los precios reaccionan rápidamente a cambios en las perspectivas de producción de los principales países productores, especialmente Brasil.
En ese contexto, el café tipo C registró al cierre del 6 de julio su mayor incremento diario desde el año 2000, con una subida superior al 15 %, lo que llevó la cotización nuevamente hasta los US$3,50 por libra, cerca de los niveles más altos registrados durante el último año.
Detrás de este movimiento está, principalmente, el comportamiento del clima en Brasil. Las condiciones meteorológicas en Minas Gerais, uno de los principales estados productores de café arábica del mundo, cambiaron drásticamente en pocas semanas.
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Lo anterior, generaría nuevas dudas sobre el desarrollo de la cosecha y la oferta global del grano y un potencial efecto positivo para Colombia, dado el espacio que se abriría en el mercado para suplirse con café arábico local.
Lluvias y sequía cambiaron las perspectivas de la cosecha
Durante junio, la región productora del grano registró fuerte lluvias. En la semana terminada el 28 de junio, las precipitaciones fueron casi 2.000 % superiores al promedio histórico, lo que dificultó el ingreso de maquinaria a los cultivos, afectó la calidad de parte de los granos y retrasó la recolección.
Como consecuencia, la cosecha apenas alcanzó el 52 %, frente al 60 % registrado un año atrás y al 55 % promedio de los últimos cinco años.
Sin embargo, el panorama volvió a cambiar con el inicio de julio, pues en los primeros días del mes no se registraron lluvias en la región, un contraste que aumenta la incertidumbre sobre la producción de la cosecha actual, debido a la alta sensibilidad de los cafetos frente a cambios bruscos en las condiciones climáticas.
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Este nuevo repunte ocurre después de una fuerte corrección del mercado. En octubre de 2025, el precio internacional del café alcanzó un máximo cercano a los 440 centavos por libra, pero posteriormente cayó hasta alrededor de los 250 centavos entre finales de mayo y comienzos de junio, cuando el mercado descontaba una cosecha récord en Brasil.
Ahora, las nuevas preocupaciones sobre las condiciones climáticas han cambiado nuevamente las expectativas de producción y han impulsado la cotización hasta los 350 centavos por libra, reflejando cómo el clima continúa siendo uno de los principales factores que determina el comportamiento del mercado mundial del café.