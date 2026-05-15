Estos son los 10 grupos empresariales extranjeros que más compañías controlan en Colombia

La Superintendencia de Sociedades publicó su reporte sobre inscripciones de grupos empresariales y situaciones de control con matrices extranjeras, que evidencia un alto número de empresas locales pertenecientes a grupos económicos por fuera del país.
Entre los principales hallazgos se encontró que 737 grupos empresariales se encuentran controlados por matrices extranjeras. Además, de estos, 1.691 sociedades colombianas hacen parte de dichos grupos.
Otro de los resultados del reporte de la SuperSociedades tiene que ver con el número de empresas locales controladas por conglomerados foráneos. En este sentido, 10.410 sociedades colombianas se encuentran bajo situación de control por parte de matrices extranjeras, sin pertenecer formalmente a un grupo empresarial.
En total, se encontró que hay 12.101 compañías subordinadas a controlantes extranjeros
Especial: Las 1.000 empresas más grandes de Colombia en 2024.
¿Cuáles son los principales dueños de empresas colombianas?
El ranking de controlantes extranjeros con mayor número de sociedades subordinadas en Colombia muestra una diversidad de sectores y actividades económicas, que van desde industria, alimentos hasta consumo masivo.
Veolia Holding América Latina S.A: Tiene 215.000 empleados en todo el mundo. Diseña y ofrece soluciones para la gestión del agua, los residuos y la energía.
Joseba Mikel Grajales (Grupo Keralty): En Colombia es la empresa detrás de Sanitas, Colsanitas y Medisanitas. La Organización Sanitas Internacional, nace en España hace ya cincuenta años, centrando su actividad en el sector salud.
Venum Investments 2020 S.L: Sociedad española que funciona como vehículo de inversión de Patria Investimentos para sus negocios de salud en Colombia. Su actividad está concentrada en el sector hospitalario, a través de la marca Zentria.
Soltec Power Holdings: En Colombia, su actividad ha estado enfocada sobre todo en el desarrollo y venta de proyectos solares, más que en operar directamente plantas de generación eléctrica.
Colinsa LLC: Está vinculado a la familia Santo Domingo. Es matriz de reconocidas empresas tales como Caracol Televisión, Cine Colombia, Tiendas D1, Refocosta, Gases del Caribe y Ditransa S.A.S, entre otras.
Solida Holding International: Empresa de ingeniería especialista en energías renovables líder a nivel global. Experta en consultoría, digitalización y desarrollo de soluciones para cada mercado.
Sacyr: Multinacional española de infraestructura y concesiones con una presencia relevante en Colombia, donde ha participado en proyectos viales, hidráulicos y de transporte dentro de los programas 4G y 5G.
Anheuser – Busch InBev: AB InBev tiene una presencia estratégica en Colombia principalmente a través de su participación controlante en Bavaria, la mayor cervecera del país, con sus marcas Águila, Poker, Club Colombia y Corona.
Proterra Investment Partners LP: Ha desarrollado operaciones en Colombia enfocadas principalmente en el sector agroindustrial y de alimentos, mediante inversiones en activos agrícolas, producción y cadenas de suministro vinculadas a proteína animal, granos y negocios rurales.
Thomas Greg & Sons: Tiene trayectoria en Colombia dedicada a servicios de impresión de seguridad, logística documental, tecnología y manejo de información sensible.
—