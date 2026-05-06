¿Por qué el Banco de la República frenó sorpresivamente el alza las tasas en Colombia? Analistas explican

En una movida que desafió el consenso de los analistas, la Junta Directiva del Banco de la República decidió la semana pasada mantener inalterada su tasa de interés de política monetaria en 11,25 %.
La decisión, tomada de forma unánime, rompió con la tendencia de una Junta altamente dividida en reuniones anteriores y se produjo en un contexto donde el mercado mayoritariamente anticipaba incrementos de entre 50 y 75 puntos básicos para contener las presiones inflacionarias.
Para diversos expertos, la pausa no respondió a una lógica económica convencional, sino a una estrategia de «pragmatismo institucional». Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá señaló que la Junta prefirió los consensos para reducir las tensiones con el Gobierno, evitando una disputa que hubiera podido atentar contra la institucionalidad del banco central.
Esta decisión ha sido interpretada bajo la óptica de la teoría de juegos, donde el emisor buscó un equilibrio ante la presión política del Gobierno. Según analistas de XP Investments, los factores técnicos, como el repunte de la inflación básica al 5,8 % y un crecimiento económico que parece acelerarse de nuevo, habrían respaldado un nuevo aumento de tasas, pero el riesgo de una ruptura con el Ministerio de Hacienda inclinó la balanza hacia la estabilidad.
Deutsche Bank calificó el movimiento como un «hold de compromiso», sugiriendo que la decisión fue producto de una negociación política más que de una respuesta al entorno macroeconómico o geopolítico.
Sin embargo, BBVA Research destacó que, aunque se logró la unanimidad, persisten visiones divergentes dentro de la Junta sobre el estado real de la economía y la trayectoria esperada de los precios.
Vale la pena recordar que el año pasado, algunos analistas habían anticipado ciclos de flexibilización con proyecciones de recortes de hasta 75 puntos básicos, basándose en una convergencia inflacionaria que hoy parece estancada.
Independencia y credibilidad bajo la lupa
Uno de los puntos más sensibles tras la reunión es la percepción de la autonomía del BanRep. Analistas advierten que mantener las tasas estables frente a una inflación al alza podría interpretarse como el inicio de una función de reacción influenciada políticamente.
«Mantener la independencia y credibilidad del banco central es vital para el devenir económico del país», señaló un reporte del Banco de Bogotá, recordando que agencias como Standard & Poor’s consideran este factor clave para la calificación soberana.
Desde XP Investments se alertó que esta decisión podría tener un costo: «socavar la credibilidad del BanRep» y dificultar el cumplimiento de la meta de inflación en los próximos años si el mercado percibe una injerencia de facto del Gobierno.
Pese a la pausa actual, los expertos coinciden en que el ciclo alcista podría no haber terminado.
Las proyecciones a futuro dependen de indicadores críticos, como que inflación, que se situó en 5,6 % en marzo, superando los registros de diciembre. Así mismo, las expectativas para el cierre de 2026 han vuelto a aumentar.
Occieconómicas prevé que el emisor reanude las alzas en junio, después de las elecciones presidenciales, llevando la tasa hasta el 12 %. Deutsche Bank, por su parte, proyecta dos aumentos de 50 puntos básicos en junio y julio, buscando una tasa terminal del 12,50 %.
Además, la prolongación del conflicto en Medio Oriente sigue siendo una amenaza latente para los precios de la energía y los fertilizantes, lo que obligaría al banco a mantener una postura contractiva por un tiempo prolongado.
En conclusión, el Banco de la República ha optado por un respiro político, pero la presión de los indicadores macroeconómicos sugiere que el margen de maniobra es limitado. El mercado ahora traslada su foco a las urnas, esperando que el desenlace electoral permita al emisor retomar un camino basado estrictamente en criterios técnicos.
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