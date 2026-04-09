En marzo de 2026, la inflación anual en Colombia fue del 5,56 %, lo que significa que se ubicó por encima del mes anterior (5,29 %), confirmando una nueva aceleración del indicador, tal y como anticiparon los analistas.
De acuerdo con el DANE, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) también estuvo por encima del consenso del mercado, que esperaba un 5,4 %, e incluso superó el dato logrado un año atrás (5,09 %).
De acuerdo con el DANE, la ultima variación anual superior a la de marzo de 2026 se presentó en septiembre de 2024 (5,81 %).
Los analistas anticipaban un cambio de tendencia con presiones alcistas provenientes de los alimentos y los servicios, a pesar de los alivios temporales en los precios de los combustibles registrados durante el mes pasado.
El consenso del mercado sugería que la inflación anual volvería a acelerarse. Los expertos participantes en la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo ajustaron su expectativa para el cierre de marzo a un 5,46 % anual.
Así va la inflación anual a marzo
El comportamiento anual del IPC total en marzo de 2026 (5,56 %) se explicó principalmente por la variación anual de las divisiones alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y alimentos y bebidas no alcohólicas.
Por su parte, el DANE indicó que la división restaurantes y hoteles registró una variación anual de 9,92 %, siendo esta la mayor variación anual.
En marzo de 2026 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: bebidas calientes (tinto, café con leche, chocolate, té, bebida achocolatada caliente, leche, agua de panela, agua aromática, avena caliente y similares para consumo inmediato), con un aumento de 13,72 %.
También crecieron las comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato (10,30 %) y comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (9,94 %).
Otros resultados de la inflación anual a marzo
Los menores incrementos de precio se reportaron en las subclases: servicios de alojamiento en hoteles, pensiones, posadas, hostales y moteles (6,82 %), gastos en discotecas, bares, griles, tabernas, fondas y tiendas dentro y al aire libre (7,37 %) y pago por alimentación en comedores (7,76 %).
La división Salud registró una variación anual de 7,87%, siendo esta la segunda mayor variación anual. En marzo de 2026 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: consulta médica general con médico particular (9,92%), consulta médica con médico especialista particular (8,53%) y exámenes de laboratorio para particulares: de sangre, bacteriológicos, etc. (8,08%).
Los menores incrementos de precio se reportaron en las subclases: elementos implementos médicos (3,32 %), artefactos y equipo terapéutico y su reparación (5,76 %) y servicios médicos menores (6,59 %). La división recreación y cultura registró una variación anual de 2,38%, siendo esta la menor variación anual.
En marzo de 2026 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: servicios prestados por escenarios deportivos (11,89 %), servicios recreativos (11,88 %) y servicios de veterinaria y de otro tipo para animales domésticos (11,30 %).
Variación mensual de los precios solo en marzo
En marzo de 2026 la variación mensual del IPC fue 0,78 %, frente a febrero de 2026. La división Información y comunicación registró una variación mensual de 2,96 %, siendo esta la mayor variación mensual.
En el tercer mes del año, el único incremento de precio se registró en la subclase: servicios de comunicación fija y móvil y provisión a internet (3,15 %).
La división alimentos y bebidas no alcohólicas registró una variación mensual de 1,27 %, siendo esta la segunda mayor variación mensual. En marzo de 2026 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: tomate (13,58 %), frutas frescas (8,66 %) y tomate de árbol (8,23 %).
Las mayores disminuciones de precio se reportaron en las subclases: dulces, confites, caramelos, bombones, chocolatinas, chicles, masmelos, cocadas para consumo en el hogar (-4,89 %), legumbres secas (-1,74 %) y hortalizas y legumbres frescas (-1,59 %).