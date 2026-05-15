MinHacienda: Meta de inflación debería estar más cercana al 5 % para generar mayor crecimiento

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, insistió en que Colombia debe debatir la meta de inflación del 3 % y sugirió que referencias más flexibles, cercanas al 5 % -citando un estudio académico de varias universidades- podrían favorecer un mayor crecimiento económico.
«Análisis y evaluaciones más recientes muestran que esas metas no son coherentes con el crecimiento económico de los países y que metas más flexibles han generado dinámicas de crecimiento a nivel mundial mucho más importantes«, argumentó.
De hecho, atribuyó a esa rigidez en las metas el enfriamiento que se ha visto en la economía, «están produciendo estancamiento», dijo.
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