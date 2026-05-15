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MinHacienda: Meta de inflación debería estar más cercana al 5 % para generar mayor crecimiento

El ministro Germán Ávila afirmó que la "rigidez" de la meta actual ha generado un "enfriamiento" de la economía colombiana.

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Germán Ávila, ministro de Hacienda, y Banco de la República
Germán Ávila, ministro de Hacienda, dijo que ni él ni el Gobierno "están obligados a absolutamente nada". Fotos: Presidencia y BanRep

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El ministro de Hacienda, Germán Ávila, insistió en que Colombia debe debatir la meta de inflación del 3 % y sugirió que referencias más flexibles, cercanas al 5 % -citando un estudio académico de varias universidades- podrían favorecer un mayor crecimiento económico.

«Análisis y evaluaciones más recientes muestran que esas metas no son coherentes con el crecimiento económico de los países y que metas más flexibles han generado dinámicas de crecimiento a nivel mundial mucho más importantes«, argumentó.

De hecho, atribuyó a esa rigidez en las metas el enfriamiento que se ha visto en la economía, «están produciendo estancamiento», dijo.

(Espere ampliación).

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Tags: Inflación Colombia, inflación, inflación en Colombia
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