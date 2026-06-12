Ideam explicó por qué inició el fenómeno de El Niño y confirmó la fecha más crítica

De acuerdo con el Ideam, el fenómeno de El Niño arrancó en Colombia antes de lo previsto por algunos pronósticos, por lo que se encienden las alarmas ante los efectos tempranos de las altas temperaturas.
En entrevista con La F.M., Ghisliane Echeverry, directora general del Ideam, indicó cuáles podrían ser los efectos más complejos de atender para el país en materia de suministro de alimentos y agua a lo largo del territorio nacional.
“Ya hay una anomalía importante en las aguas del Pacífico, ya también hay un acoplamiento con la atmósfera y eso marca el inicio del fenómeno”, dijo sobre los efectos tempranos del fenómeno de El Niño.
“Este fenómeno llegará a una categoría muy fuerte y podría ser uno de los fenómenos más intensos desde que se tiene registro, que data de 1950”, complementó la funcionaria.
Efectos tempranos del fenómeno de El Niño en Colombia
Según la directora del Ideam, este es un fenómeno de gran escala que impactará con fuerza a la región y sobre el que se esperan planes de contención en el futuro más inmediato.
“Es una gran masa de agua que empieza a calentarse y también debe tener efectos sobre la atmósfera”, complementó Echeverry.
Otro de los llamados de atención se centra en el hecho de que va a haber un aumento importante de temperaturas que puede llevar a incendios forestales e incluso a heladas en aquellos cultivos ubicados en determinadas latitudes.
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Finalmente, los pronósticos del Ideam señalan que el momento de mayor riesgo por causa del fenómeno de El Niño en Colombia muy posiblemente será hacia el cierre del año.