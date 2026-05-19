Durante años, Miami fue el destino casi automático para los colombianos que buscaban proteger patrimonio fuera del país. Comprar apartamento en Brickell, invertir en propiedades de renta corta o asegurar activos en dólares se convirtió en una fórmula repetida entre empresarios y familias de alto patrimonio. Pero ese mapa comenzó a cambiar silenciosamente.
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El aumento de precios en Florida, mayores costos financieros y una nueva búsqueda de estabilidad en euros están empujando a inversionistas colombianos hacia otro mercado que hoy vive uno de los ciclos inmobiliarios más fuertes de Europa: Madrid.
Lo que antes era una apuesta marginal se está convirtiendo en una nueva ola de capital latinoamericano hacia España, especialmente en vivienda premium y propiedades familiares de largo plazo.
El fenómeno ya empieza a reflejarse en cifras. Según el Informe LATAM 2025 de CEX-Invest in Spain y SEGIB, Colombia se consolidó entre los mercados latinoamericanos con mayor crecimiento en inversión hacia España durante los últimos 18 meses, impulsado por compradores que buscan activos en euros y mercados considerados más estables.
Aunque México y Brasil siguen liderando el volumen regional, el crecimiento colombiano ha comenzado a llamar la atención de firmas inmobiliarias europeas, especialmente en el segmento residencial premium.
Madrid se convierte en nuevo destino de inversión para colombianos
El interés está concentrado principalmente en Madrid, ciudad que atraviesa uno de los ciclos de valorización más fuertes de Europa.
Datos del mercado inmobiliario español muestran que en el primer trimestre de 2026 el precio promedio de vivienda en la capital alcanzó los 5.642 euros por metro cuadrado, con un aumento interanual del 25 %.
En sectores de alta valorización como Salamanca, Chamberí y Centro, los precios ya superan los 7.000 euros por metro cuadrado, mientras que el segmento ultra lujo registra operaciones por encima de 27.400 euros por metro cuadrado.
El perfil del comprador colombiano también cambió frente al inversionista tradicional que buscaba únicamente renta o especulación.
“El inversionista colombiano llega a Madrid tras comparar mercados internacionales y encuentra estabilidad, calidad de vida y valorización en Europa”, aseguró Felipe Ocampo Lizarralde, director de Inversión de Dils Lucas Fox.
Según firmas del sector, la mayoría de compradores colombianos en Madrid son empresarios, directivos o familias de alto patrimonio que invierten entre uno y tres millones de euros, especialmente en zonas asociadas con educación internacional, conectividad y calidad de vida.
Uno de los factores que explica este cambio es el encarecimiento del mercado inmobiliario estadounidense, particularmente en Miami.
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El aumento de precios, costos financieros más altos y mayores cargas asociadas a seguros, impuestos y mantenimiento han reducido parte del atractivo que durante años tuvo Florida para inversionistas latinoamericanos.
En paralelo, Europa empezó a ganar terreno por factores que van más allá de la rentabilidad pura. Madrid ofrece idioma compartido, conectividad directa con Colombia, seguridad jurídica y acceso al mercado europeo, variables que hoy pesan más en las decisiones patrimoniales de largo plazo.
Además, el mercado español mantiene una característica que varios inversionistas consideran clave: una oferta limitada en zonas consolidadas y una demanda internacional creciente, combinación que continúa presionando los precios al alza.
Incluso la eliminación de la llamada “golden visa” en España durante 2024 no frenó el interés extranjero en el mercado residencial premium. Otro de los cambios importantes es que la inversión ya no está enfocada únicamente en activos de renta.
Según cifras citadas por Dils Lucas Fox, el 57 % de las operaciones realizadas por compradores latinoamericanos en 2025 correspondió a vivienda para uso principal, mientras que el 36 % estuvo orientado a inversión patrimonial.
Eso significa que cada vez más familias están usando estas compras como una combinación entre diversificación financiera y proyecto de vida. Sectores como La Moraleja ganaron relevancia entre compradores latinoamericanos por su cercanía a colegios internacionales, zonas verdes y viviendas de gran formato pensadas para familias.
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La tendencia también refleja un cambio más amplio en la mentalidad de los patrimonios latinoamericanos: pasar de inversiones tácticas de corto plazo a estrategias más defensivas, ligadas a estabilidad jurídica, calidad de vida y preservación de capital.