Colombia tendrá su primer proyecto a gran escala de energía geotérmica: así será la exploración

El Ministerio de Ambiente dio viabilidad ambiental a la etapa de exploración del proyecto geotérmico Nereidas, en el Macizo Volcánico del Ruiz. Según informó la entidad, se otorgó una sustracción parcial y condicionada para actividades exploratorias de esta fuente energética, bajo medidas de protección ambiental, manejo del recurso hídrico y restauración ecológica.
Para el Gobierno, este sería el primer proyecto de exploración geotérmica a gran escala en el país, con el que se busca avanzar en la diversificación de la matriz energética y fortalecer el desarrollo de fuentes renovables. El Ministerio señaló que el aprovechamiento responsable de este tipo de energía permite reducir emisiones de carbono y garantizar una generación constante a largo plazo
Adicionalmente, la cartera ambiental expidió las resoluciones 0418 y 0419 de 2026, con el objetivo de establecer las referencias ambientales para la exploración y explotación de energía geotérmica en Colombia.
Estas disposiciones contienen lineamientos técnicos, sociales y ambientales que deberán cumplir este tipo de iniciativas, al tiempo que construyen un marco regulatorio para el desarrollo de esta fuente energética.
“Estamos construyendo reglas ambientales claras para avanzar en una fuente de energía limpia, renovable y altamente confiable, capaz de generar energía de bajas emisiones 24 horas del día, sin depender del sol, del viento o de las lluvias. Estos son logros para fortalecer la soberanía y la seguridad energética del país”, expresó la ministra encargada, Irene Vélez.
La entidad también enfatizó que la transición energética no implica flexibilizar las exigencias ambientales, sino establecer reglas para garantizar estándares sociales, climáticos y ambientales en este tipo de proyectos.
“No podrán desarrollarse proyectos de geotermia en páramos ni en áreas protegidas, además deberán incorporar medidas de protección hídrica, restauración ecológica, gestión del riesgo climático y participación de las comunidades”, expresó la entidad.
Según cifras oficiales, Colombia cuenta con un potencial geotérmico superior a 1.170 megavatios, favorecido por su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Las regiones con mayor potencial para este tipo de generación son Nariño, Cauca, Caldas, Risaralda, Tolima y La Guajira.
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Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, destacó la importancia de avanzar en las medidas regulatorias necesarias, señalando que el país debe diversificar su matriz energética e incorporar más fuentes de generación renovable.
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