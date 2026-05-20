La Asociación Gremial Colombiana de Comercializadores de Gas (AGREMGAS) celebrará los próximos 4 y 5 de junio en Cali el 5.º Summit Internacional de GLP, una cita que se consolida como el principal punto de encuentro del sector en Latinoamérica y un espacio clave para analizar el papel del gas licuado de petróleo en el actual escenario energético global.
En los últimos años, el GLP ha cobrado una relevancia creciente como solución energética por su capacidad de garantizar acceso, respaldo y estabilidad en contextos de presión sobre los sistemas energéticos. En mercados donde la diversificación de fuentes es una prioridad, este energético se posiciona como un aliado estratégico tanto para hogares como para sectores productivos, especialmente en entornos donde otras alternativas no llegan con la misma fiabilidad o rapidez.
En este contexto, el Summit reunirá a autoridades, reguladores, compañías líderes y expertos internacionales para abordar los principales retos del sector, desde la seguridad de suministro hasta la evolución de los marcos regulatorios y las oportunidades de desarrollo del mercado.
A lo largo de dos jornadas, el encuentro ofrecerá una visión completa y aplicada de la realidad del GLP. La agenda combinará el análisis de tendencias globales con experiencias concretas del sector, abordando la innovación tecnológica en la cadena de valor, las lecciones aprendidas en operación e infraestructura, y el papel de la política pública en la configuración del mercado. También se incorporará una mirada internacional y regional, clave para entender cómo evoluciona el GLP en Latinoamérica y su contribución a la seguridad energética.
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Entre los participantes internacionales destaca Craig Whitley, presidente y CEO de World Energy Consultants, uno de los referentes globales en análisis de mercados de GLP y comercio internacional, con una trayectoria de más de cinco décadas en el sector energético.
El encuentro contará además con expertos clave de la región como Fabricio Duarte, director ejecutivo de la Asociación Iberoamericana de GLP (AIGLP), con amplia experiencia en operaciones, regulación y transición energética en Latinoamérica; Jannine Delgado, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de GLP, especialista en regulación y servicios públicos; y Juan Pablo Herrera, decano de Economía de la Universidad Externado de Colombia, con una sólida trayectoria en política económica y competencia.
A ellos se suman perfiles del ámbito empresarial y tecnológico como Irene Rodríguez, directora global de ventas en Gasbot, centrada en la aplicación de soluciones IoT para optimizar la operación del GLP, y Karl Parovsky, director regional para Latinoamérica en Worthington, con una amplia experiencia en desarrollo de negocio e innovación en el sector energético.
“El GLP está llamado a desempeñar un papel cada vez más relevante en el equilibrio de los sistemas energéticos. Este Summit es el espacio donde quienes toman decisiones pueden anticipar tendencias, compartir conocimiento y construir soluciones reales para garantizar el acceso, la seguridad y la sostenibilidad energética en la región”, afirma Sara Vélez, directora ejecutiva de Agremgas.
Con esta nueva edición, Agremgas refuerza su papel como articulador del sector y abre la convocatoria a medios de comunicación, líderes empresariales y actores clave del ámbito energético a participar en una cita llamada a marcar la agenda del GLP en Latinoamérica.
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