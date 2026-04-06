BBVA Colombia invertirá $300.000 millones en IA y tecnología; reveló estrategia en productos remunerados

BBVA Colombia anunció una inversión superior a $300.000 millones en inteligencia artificial y capacidades tecnológicas, en una apuesta por profundizar la transformación de su modelo de negocio y avanzar hacia una banca más personalizada, predictiva y centrada en el cliente.
El anuncio se da en el marco de los 30 años de operación del grupo en el país y marca el inicio de una nueva etapa enfocada en integrar la inteligencia artificial en el núcleo de sus operaciones.
“BBVA fue pionero en la transformación digital de la banca. Ahora estamos dando el siguiente paso: integrar la inteligencia artificial en nuestros servicios y productos, para que el cliente tenga una experiencia a otro nivel y más cercana a sus necesidades”, afirmó Mario Pardo, presidente de la entidad.
BBVA cumple tres décadas en Colombia consolidándose como uno de los principales actores del sistema financiero y el mayor inversionista extranjero en el sector. Desde su llegada en 1996, ha acompañado la evolución del mercado con avances en digitalización, pagos, seguridad y experiencia del cliente. En la actualidad, atiende cerca de tres millones de clientes, de los cuales más de 1,7 millones son digitales.
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Apuesta por ahorro e inversión en un entorno de tasas altas
Aunque la entidad busca competir en productos tradicionales, su enfoque ha estado en ampliar la propuesta de valor más allá de las tasas que se puedan ofrecer tanto en CDT como en cuentas remuneradas.
“El número de personas que pueden tener acceso a ahorros en moneda es Panamá. Hicimos una banca muy moderna y eso lo que nos permite es tener unos costes de operación muy muy bajos”, indicó el presidente de BBVA Colombia.
En relación con los movimientos de tasa del Banco de la República, y su efecto en CDT y otros productos remunerados, Pardo dijo que tienen una propuesta muy agresiva en tasas, tanto en cuentas como en CDT, “los más altos en dólares, más altos también que los que hay en Estados Unidos”.
En relación con productos de ahorro remunerados, indicó: “Nosotros tenemos varias cuentas de ahorro remuneradas, la principal se llama la cuenta de ahorro premium, pero esa está centrada en los segmentos premium”.
Aunque para clientes masivos no tienen una cuenta de alta remuneración, reveló que tienen dos productos parecidos.
“Tenemos una cuenta que se llama la cuenta Metas, donde básicamente pones tus ahorros y tienes una rentabilidad muy alta. Luego tenemos una cuenta llamada Ahorro Fijo, que básicamente a diferencia del CDT, lo puedes liquidar en cualquier momento, pero tiene una rentabilidad ligeramente superior”, agregó.