Esteban López, quien viene de ser uno de los altos directivos de Sura Asset Management, fue designado como nuevo presidente de Fiduciaria BBVA Colombia, en reemplazo de José Mauricio Wandurraga.
La noticia fue confirmada por el presidente del banco en el país, Mario Pardo, quien destacó en su cuenta de LinkedIn la transición que habrá en la filial, tras el cierre de una etapa de más de una década marcada por resultados históricos en el mercado local.
Perfil del nuevo CEO de Fiduciaria BBVA Colombia
López, calificado por la presidencia como un líder capaz de «construir sobre lo construido», asume el reto de mantener el posicionamiento de la firma en el sector financiero.
El relevo se produce tras la salida de Wandurraga, quien lideró Fiduciaria BBVA Colombia durante los últimos 11 años. Durante su gestión, la entidad alcanzó hitos clave de rentabilidad.
Entre los logros más significativos destacados por Pardo al cierre de este ciclo se encuentran la gestión de activos, en la cual se superó la barrera de los $10 billones en activos bajo administración a través de Fondos de Inversión Colectiva (FICs).
Así mismo, en materia de rentabilidad, la entidad logró multiplicar su rentabilidad por más de siete veces.
«Un gran ciclo se cierra y empezamos otro ciclo que seguro también será extraordinario, dimos la bienvenida Esteban Lopez, otro gran líder que construirá sobre lo construido y a quien deseamos muchos éxitos«, concluyó Pardo.