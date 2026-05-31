Celsia, filial de Grupo Argos, suministrará energía a gigante centro de procesamiento de datos en Panamá

Celsia, la empresa de energía del Grupo Argos, firmó un contrato de suministro eléctrico a largo plazo con KIO Data Centers en Panamá, en una operación que busca respaldar el crecimiento de la infraestructura digital en la región ante la expansión de tecnologías como la inteligencia artificial y los servicios en la nube.
El acuerdo tendrá una duración de 10 años y garantizará el abastecimiento energético para las operaciones de KIO Data Centers en el país centroamericano, permitiendo soportar la creciente demanda de procesamiento y almacenamiento de datos.
La firma del contrato se produce en un momento en que los centros de datos enfrentan mayores requerimientos energéticos por el avance de aplicaciones de inteligencia artificial, computación en la nube y servicios digitales de alta capacidad.
Según informó KIO Data Centers, la alianza permitirá asegurar disponibilidad de energía para la próxima década, un aspecto clave para mantener la continuidad operativa y facilitar la expansión de sus instalaciones en Panamá.
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Detalles del acuerdo entre Celsia y KIO
La compañía destacó que el acuerdo contribuye a mitigar riesgos asociados a la volatilidad del mercado energético, al tiempo que fortalece la capacidad de planificación de largo plazo para el desarrollo de nueva infraestructura tecnológica.
Además, la disponibilidad de suministro energético permitirá a KIO atender proyectos de alta densidad tecnológica y responder a las necesidades futuras de empresas que demandan mayores capacidades de procesamiento de datos.
El contrato también contempla objetivos relacionados con sostenibilidad y resiliencia operativa, en línea con las estrategias de crecimiento de ambas compañías.
Con esta operación, Celsia continúa ampliando su presencia en Centroamérica mediante contratos de suministro para sectores estratégicos, mientras que KIO Data Centers fortalece su posición como proveedor de infraestructura digital para empresas que desarrollan procesos de transformación tecnológica en la región.