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Atención | Abren investigación contra el ministro de Trabajo por presunta participación indebida en política en favor de Iván Cepeda

El Ministerio Público asegura que el funcionario habría dado una muestra de apoyo a su candidatura.

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Iván Cepeda y Antonio Sanguino
El ministro deberá responder ante la Procuraduría por presuntamente participar indebidamente en política en las elecciones del 31 de mayo. Fotos: Campaña Iván Cepeda y MinTrabajo

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La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación contra el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, con el fin de determinar si participó indebidamente en política durante las elecciones de este 31 de mayo.

Según el auto, la decisión se tomó tras evaluar un video en el que el funcionario habría realizado comentarios que podrían interpretarse como respaldo a la candidatura de Iván Cepeda.

De acuerdo con el video, en la mañana de este domingo, el ministro tuvo una intervención ante las autoridades locales, electorales, organismos de control y ciudadanía en la que anunciaba el inicio de la jornada.

Sin embargo, advierte el Ministerio Público, en un momento de su discurso afirmó que una de las candidaturas “es la que respalda un proyecto de transformación y de cambio que es el que ha liderado el Presidente de la República, lo que se podría entender como una muestra de apoyo a una candidatura en concreto”.

La intervención la hizo el funcionario en Valledupar, donde fue enviado como delegado del presidente Gustavo Petro.

Además de vincular al ministro de Trabajo al proceso, la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría ordenó practicar pruebas para establecer si hubo o no una falta disciplinaria.

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Tags: Elecciones presidenciales 2026, Ministerio de Trabajo, Procuraduría, Procuraduría General de la Nación
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