Abelardo de la Espriella buscará reducción de impuestos para crear empleos: Así fijaría el salario mínimo

La generación de empleo formal y el fortalecimiento del sector privado hacen parte de los principales ejes económicos planteados por el abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella. Dentro de sus propuestas, el crecimiento económico ocupa un papel prioritario, con una meta de expansión anual del 7 %, indicador que, según su planteamiento, permitiría aumentar la cALSJvñladJVGÑOjgvñjmkvtación formal y ampliar las oportunidades laborales en distintos sectores del país.
La propuesta sostiene que la mejor estrategia para combatir el desempleo es promover un entorno favorable para la inversión, la productividad y el desarrollo empresarial. Bajo esa premisa, De la Espriella plantea una reducción considerable de la carga tributaria para las compañías, junto con la eliminación de trámites burocráticos que, de acuerdo con su visión, dificultan la expansión del aparato productivo.
El plan económico parte de la idea de que menores impuestos y menos costos administrativos facilitarían la apertura de nuevas líneas de negocio, el aumento de operaciones y la creación de más puestos de trabajo formales. Asimismo, contempla revisar procedimientos estatales y mecanismos regulatorios que actualmente inciden en la actividad empresarial y en los procesos de inversión.
Según la propuesta, una simplificación de trámites permitiría reducir tiempos de respuesta ante entidades públicas y mejorar la competitividad de las empresas. También se plantea una revisión de procesos relacionados con permisos, licencias y requerimientos ante superintendencias, con el objetivo de disminuir cargas administrativas que afectan especialmente a pequeñas y medianas empresas.
¿Cómo se determinaría el salario mínimo en una presidencia de Abelardo de la Espriella?
Otro de los puntos centrales de su planteamiento económico está relacionado con la fijación del salario mínimo. La propuesta rechaza incrementos que superen los parámetros técnicos y económicos del país y plantea que los ajustes salariales deben definirse con base en variables como la inflación, la productividad y el comportamiento general de la economía.
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De acuerdo con esta postura, aumentos elevados del salario mínimo podrían generar efectos negativos sobre la inflación y afectar la sostenibilidad financiera de las empresas. El documento señala que incrementos desproporcionados tendrían impacto directo en la capacidad de contratación formal, principalmente en pequeñas y medianas compañías, que representan una parte importante de la generación de empleo en Colombia.
La propuesta también hace énfasis en la necesidad de revisar algunos aspectos de la regulación laboral vigente. En ese sentido, plantea flexibilizar ciertos procedimientos administrativos relacionados con contrataciones, licenciamientos y trámites ante entidades estatales. La intención, según el plan, es facilitar la operación del sector productivo y promover condiciones que permitan aumentar la formalidad laboral.
Dentro de su visión económica, De la Espriella considera que el crecimiento sostenido de la economía debe convertirse en la principal herramienta para mejorar los indicadores de empleo y fortalecer la capacidad productiva del país.