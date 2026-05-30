Fumigación aérea, más Fuerza Pública y recorte burocrático: el plan de seguridad de Paloma Valencia para llegar a la Casa de Nariño

La candidata Paloma Valencia trazó su plan de seguridad que se enfoca en la recuperación del orden institucional a través de la eficiencia administrativa y el fortalecimiento de la Fuerza Pública.
A diferencia de otras propuestas, su enfoque no se centra en una reforma constitucional, sino en la modernización tecnológica y la reducción del tamaño del Estado.
Sus propuestas principales incluyen la implementación del «Plan 30-30», que busca incorporar a 30.000 nuevos militares y 30.000 policías, elevando el gasto en defensa al 4 % del PIB.
También propone uso de drones de última generación y ciberinteligencia para la lucha frontal contra el crimen, junto con la militarización estratégica de vías en zonas de riesgo de secuestro.
Su política antidrogas está centrada en la reactivación de la fumigación aérea en cultivos ilícitos industriales, bajo una estrategia de «sustitución forzosa y generosa» que busque hacer la legalidad más rentable que el crimen.
Por otro lado, si llega a Casa de Nariño solicitará integración al Escudo de las Américas para combatir el narcotráfico con apoyo de EE. UU., manteniendo la autonomía operativa soberana.
Política: El «Estado Plataforma» y eficiencia
En el ámbito político y administrativo, Valencia propone un modelo de Estado pequeño pero ágil, eliminando lo que denomina «grasa burocrática».
- Reducción del Estado: Propone reducir al máximo el número de ministerios, disminuir la burocracia en un 25 % y congelar las órdenes de prestación de servicios (OPS) en un 30 %.
- Digitalización e IA: Migrar hacia un «Estado plataforma» interoperable que use blockchain para títulos y contratos, e inteligencia artificial para resolver trámites automáticos.
- Gobernanza basada en datos: El modelo de «Calle + dato» establece que las decisiones se basen en evidencia y no en ideología, con un tablero público de metas para que la ciudadanía mida los resultados en tiempo real.
- Inversión regional sin «mermelada»: Asignación de recursos mediante conversaciones públicas y transparentes con autoridades locales y ciudadanos.
Justicia y Propuestas Legislativas (Constituyente)
El plan de choque que propone son reformas legales profundas y un fortalecimiento drástico del sistema judicial:
- Cero impunidad: Cárcel efectiva para corruptos y extinción de dominio exprés para sus bienes.
- Reforma penitenciaria: Construcción de 22.000 nuevos cupos penitenciarios y creación de cárceles agropecuarias donde el trabajo sea obligatorio para la resocialización.
- Seguridad jurídica: Un marco diferencial para el uso de la fuerza por parte de la Fuerza Pública y una ley que regule la protesta social para castigar el vandalismo.
- IA en la justicia: Implementación de «triaje digital» y juzgados itinerantes para reducir la congestión judicial.
Agenda de Paz
La visión de paz de este plan se define como «Seguridad con Legalidad», alejándose de modelos de negociación política para centrarse en el castigo y el control territorial.
- Restauración del orden: Para Valencia, la paz se logra cuando la autoridad legítima vuelve a mandar con presencia real y sostenida en los barrios y veredas.
- Lucha contra economías criminales: Considera que la mejor política ambiental y social es sacar a los grupos ilegales de los parques nacionales y territorios colectivos, recuperando estas zonas para la legalidad.
- Prevención de la corrupción: Una estrategia preventiva que utiliza IA y auditorías en tiempo real para asegurar que los recursos del Estado sean sagrados y se destinen a la inversión social.