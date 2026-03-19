La Junta Directiva del Banco de Bogotá confirmó este jueves, 19 de marzo, que César Prado dejará la presidencia de la compañía, luego de dos años y ocho meses al frente de una de las entidades financieras más grandes del Grupo Aval y del país.
«El doctor Prado ejercerá el cargo hasta el 20 de marzo de 2026. La Junta Directiva expresó su reconocimiento al doctor Prado por su compromiso y dedicación durante su trayectoria en el Grupo por más de 15 años», dijo la empresa en un comunicado.
Según el más reciente reporte de la Superintendencia Financiera, fue el tercer banco con mayores ganancias en Colombia en enero y el cuarto durante todo 2025, con utilidades de $1,2 billones al cierre del año anterior.
Antes de llegar al Banco de Bogotá, Prado se desempeñó en diversos cargos al interior de Grupo Aval. Entre estos, fue presidente de Banco de Occidente, presidente de Fiduciaria Bogotá y vicepresidente administrativo y de talento humano de Banco de Bogotá.
Igualmente, fue miembro de la Junta Directiva del ‘holding’ y también estuvo en los directorios de Promigas, Corficolombiana y Porvenir, todas empresas que hacen parte de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo.
Con la salida de César Prado de la presidencia de Banco de Bogotá, su Junta Directiva comenzará un proceso para elegir a su sucesor. La decisión quedará en manos de los nueve miembros que son: María Lorena Gutiérrez, Ana María Cuéllar, Claudia Tascón, Carlos Arcesio Paz, Alejandro Figueroa, Tomás González, Jorge Rincón, David Yanovich y David Salamanca.
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