Más del 60 % del equipo del Banco de Bogotá está conformado por mujeres; participación en cargos directivos supera el 49 %

En el Banco de Bogotá, Las mujeres ocupan el 49,93 % de los cargos directivos y el 40,70 % de los niveles más cercanos a la Presidencia.

Banco de Bogotá lidera en indicadores de sostenibilidad
Más del 60 % del equipo del Banco de Bogotá está conformado por mujeres. Foto: Cortesía Banco de Bogotá

Banco de Bogotá, en el marco del Día Internacional de la Mujer, destaca la equidad de género como un eje estratégico de su gestión, reflejado en una participación femenina que hoy representa el 60 % de sus 11.429 colaboradores. Una cifra que evidencia el rol clave que desempeñan las mujeres en la toma de decisiones y en los resultados de la entidad.

“En el Banco de Bogotá creemos profundamente que el talento puede provenir de cualquier persona, sin distinción de género. Por eso, garantizamos un entorno basado en la meritocracia, donde las oportunidades están abiertas para quienes generan resultados sobresalientes y demuestran un desempeño diferenciado”, afirmó Mónica Londoño, vicepresidenta de Talento y Administrativa del Banco de Bogotá.

Banco de Bogotá apoyó créditos de vivienda para sus colaboradores. Foto: cortesía Banco de Bogotá
Banco de Bogotá está entre las 30 empresas con mejor reputación del país. Foto: cortesía Banco de Bogotá

La presencia femenina se refleja de manera significativa en los distintos niveles de liderazgo. Actualmente, las mujeres ocupan el 49,93 % de los cargos directivos, el 43,42 % de los cargos administrativos de primer nivel y el 40,70 % de los niveles directivos ubicados a dos posiciones de la Presidencia.

En los equipos asociados a la generación de ingresos, las mujeres representan el 71,04 % de participación, contribuyendo de forma directa al desempeño del negocio. En la Junta Directiva, su representación alcanza el 33 %.

Destacado: Ana María Arango es la nueva gerente de Marca del Banco de Bogotá

Adicional a eso, Banco de Bogotá continúa promoviendo la participación femenina en disciplinas STEM, donde actualmente ocupan el 32,67 % de los cargos y se desempeñan en funciones clave relacionadas con desarrollo tecnológico, analítica de datos y seguridad de la información.

