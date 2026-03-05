Ana María Arango es la nueva gerente de Marca del Banco de Bogotá

Banco de Bogotá incorporó a Ana María Arango Trujillo como nueva gerente de Marca, posición desde la cual liderará el desarrollo y posicionamiento de la estrategia de marca de la entidad.
Arango es profesional en Comunicación Social y Periodismo, con especialización en Mercadeo Estratégico del Cesa, y cuenta con más de 13 años de experiencia liderando estrategias de marketing, comunicación y transformación digital, impulsando proyectos de alto impacto orientados al crecimiento sostenible.
Antes de asumir este nuevo reto, se desempeñó como gerente de Proyectos y Experiencia en Pluxee (antes Sodexo B&R), donde lideró campañas, el desarrollo de alianzas estratégicas y el lanzamiento de nuevos productos. Previamente trabajó en Sancho BBDO, donde lideró estrategias de comunicación y construcción de marca para importantes compañías.
Desde su nuevo rol, tendrá como objetivo fortalecer el posicionamiento de la marca del Banco de Bogotá y continuar consolidando una propuesta que acompañe el progreso de las personas, las empresas y el país.