Nombramientos Noticias Bancarias

Ana María Arango es la nueva gerente de Marca del Banco de Bogotá

La nueva gerente de Marca cuenta con más de 13 años de experiencia liderando estrategias de marketing, comunicación y transformación digital.

Foto: Ana María Arango es la nueva gerente de Marca del Banco de Bogotá

Banco de Bogotá incorporó a Ana María Arango Trujillo como nueva gerente de Marca, posición desde la cual liderará el desarrollo y posicionamiento de la estrategia de marca de la entidad.

Arango es profesional en Comunicación Social y Periodismo, con especialización en Mercadeo Estratégico del Cesa, y cuenta con más de 13 años de experiencia liderando estrategias de marketing, comunicación y transformación digital, impulsando proyectos de alto impacto orientados al crecimiento sostenible.

Banco de Bogotá
Banco de Bogotá. Foto: Valora Analitik

Antes de asumir este nuevo reto, se desempeñó como gerente de Proyectos y Experiencia en Pluxee (antes Sodexo B&R), donde lideró campañas, el desarrollo de alianzas estratégicas y el lanzamiento de nuevos productos. Previamente trabajó en Sancho BBDO, donde lideró estrategias de comunicación y construcción de marca para importantes compañías.

Destacado: Banco de Bogotá fortalece la autogestión de sus servicios con nuevas funcionalidades 

Desde su nuevo rol, tendrá como objetivo fortalecer el posicionamiento de la marca del Banco de Bogotá y continuar consolidando una propuesta que acompañe el progreso de las personas, las empresas y el país.

