Tasa de usura en Colombia sigue al alza: mayo registra incrementos en todas las modalidades

La Superintendencia Financiera de Colombia determinó que la tasa de usura, que representa el interés máximo que pueden cobrar los bancos, se fijó en 28,17 % efectivo anual para la modalidad de crédito de consumo y ordinario.
Esto representa un incremento de 1,41 puntos porcentuales respecto al 26,76 % que rigió en abril.
La entidad certificó además el Interés Bancario Corriente (IBC) para el mes de mayo, el cual subió a 18,78 %, lo que equivale a un aumento de 94 puntos básicos (0,94 %) frente a la tasa de abril (17,84 %).
El ente de control confirmó los topes máximos de interés para el financiamiento en el país tras analizar el comportamiento de las entidades de crédito entre el 3 de abril y el 24 de abril de 2026, los cuales continúan subiendo de manera generalizada.
El interés bancario corriente sirve como base para calcular el valor máximo de los intereses remuneratorios y de mora. Además, superar estos límites certificados por la Superfinanciera conlleva consecuencias legales bajo el Código Penal, que tipifica el delito de usura.
Crédito será más caro en todas las modalidades
A diferencia del mes anterior, en mayo todas las modalidades de crédito registraron un aumento en sus límites de usura.
El crédito productivo de mayor monto subió al 42,36 % (frente al 41,60 % de abril), mientras que el crédito productivo rural alcanzó el 34,89 %. Por su parte, el crédito productivo urbano superó la barrera del 60 %, situándose en 60,86 % para el quinto mes del año.
Los incrementos también afectaron a las categorías de bajo monto y sectores populares, que habían mostrado bajas en el periodo previo. La usura para el crédito de consumo de bajo monto escaló al 65,19 %, superando el 62,72 % de abril.
En la misma línea, el crédito popular productivo rural subió al 73,10 % y el crédito popular productivo urbano se fijó en 88,89 %, lo que representa un aumento de 2,01 puntos porcentuales respecto al mes anterior.
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