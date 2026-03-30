Tasa de usura en Colombia registra un nuevo aumento para abril, el más fuerte del año

La Superintendencia Financiera de Colombia confirmó que la tasa de usura para el crédito de consumo y ordinario mantendrá en abril su tendencia alcista, registrando el incremento más significativo en lo que va del año.
El interés máximo que podrán cobrar las entidades financieras para estos préstamos el próximo mes será de 26,76 % efectivo anual. Este valor representa un aumento de 1,24 puntos porcentuales respecto al 25,52 % que rigió durante marzo.
El incremento se debe a que el Interés Bancario Corriente para esta categoría, que corresponde al promedio de tasas que cobran las entidades financieras, se certificó en 17,84 % entre el 1 y el 30 de abril, lo que equivale a un alza de 83 puntos básicos frente a la vigencia anterior (17,01 %).
En el segmento de los créditos productivos, la mayoría de las modalidades también experimentaron incrementos en sus techos legales de interés.
La tasa de usura para el crédito productivo de mayor monto subió al 41,60 % (frente al 40,80 % de marzo), mientras que el crédito productivo rural pasó del 31,41 % al 32,67 %. Así mismo, el crédito productivo urbano tuvo un ligero ajuste al alza, situándose en 58,20 % desde el 58,04 % del mes anterior.
Por el contrario, las modalidades de crédito de bajo monto y las categorías populares presentaron reducciones en sus límites máximos para abril.
La usura para el crédito de consumo de bajo monto descendió al 62,72 %, comparado con el 63,93 % del mes previo. Por su parte, el crédito popular productivo rural bajó significativamente al 68,81 % (desde el 71,31 %) y el crédito popular productivo urbano se situó en 86,88 %, registrando una caída de casi un punto porcentual frente al 87,83 % de marzo.
Es importante recordar que estas tasas, certificadas con base en la información reportada por las entidades financieras entre el 27 de febrero y el 20 de marzo, representan el valor máximo que pueden cobrar los acreedores por concepto de intereses remuneratorios y de mora. Superar estos límites puede acarrear sanciones legales bajo la norma de usura definida en el Código Penal.