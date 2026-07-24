El ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, reveló que la prioridad del gobierno electo será hacer un plan de ajuste fiscal a través de medidas administrativas que se tomarán en la cartera que liderará.
Sin embargo, en septiembre, una vez se haya adelantado dicho proceso, se buscaría radicar un proyecto de ley de reforma tributaria cuyo propósito será estimular el crecimiento económico, de acuerdo con lo revelado por el funcionario este viernes.
“Hay que mandar un mensaje de austeridad que, además, va a durar varios años. Esto no se corrige con una sola medida; tenemos que lograr estimular el crecimiento porque con más crecimiento va a ser más fácil”, señaló al término del evento en el que el CAF anunció una inversión de US$9.000 millones para Colombia.
Destacado: Abelardo de la Espriella anuncia censo nacional para identificar escuelas abandonadas y transformar la educación
De acuerdo con Gómez, las medidas que anunciarán van a traer una mirada más positiva del país, lo que, en consecuencia, va a generar un repunte de la inversión, indicador que está en el nivel más bajo en décadas (13 % del PIB).
Sobre la reforma tributaria que radicó el gobierno de Gustavo Petro el pasado 20 de julio, el titular de la cartera aseguró que esta “es inconveniente, frena el crecimiento y está mal orientada”.
Por ello, manifestó que espera que el Congreso la archive. “Eso que hizo el gobierno saliente es el colmo del descaro, primero gastan y luego les cobran a los colombianos, es injusto”, dijo.
—