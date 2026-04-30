Nuevo vuelo internacional desde Medellín mejora tiempos de envío a EE. UU., Europa y Asia 

En un momento en el que la velocidad logística se convierte en un factor decisivo para competir en mercados internacionales, Medellín da un paso clave en su conexión con el mundo. Un nuevo vuelo internacional promete cambiar la forma en que empresas y emprendedores del país gestionan sus envíos, con impactos directos en tiempos, costos y capacidad de respuesta frente a clientes globales.
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DHL Express anunció la puesta en operación de un nuevo vuelo internacional desde el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, que conecta directamente a Medellín con su hub regional en Panamá.
La principal diferencia frente al esquema anterior es que ahora los envíos internacionales podrán salir directamente desde Medellín, sin necesidad de pasar por Bogotá, lo que reduce significativamente los tiempos de conexión y mejora la eficiencia logística para empresas de Antioquia.
Este ajuste responde a una necesidad concreta del mercado: acortar los tiempos de entrega en cadenas de suministro cada vez más exigentes. Uno de los impactos más relevantes de esta nueva operación es la reducción de hasta un día hábil en los tiempos de tránsito hacia distintos mercados internacionales.
Con esta conexión, los envíos desde Medellín podrán llegar a Panamá y al sur de la Florida en 24 horas, al resto de Estados Unidos, Centroamérica, México, Latinoamérica y Europa en 48 horas, y a Asia y otros destinos globales en aproximadamente 72 horas.
Estas mejoras tienen implicaciones directas para sectores que dependen de entregas rápidas, como el comercio electrónico, la moda o la agroindustria, donde los tiempos de respuesta pueden definir la competitividad frente a otros mercados.
Detalles del nuevo vuelo internacional desde Medellín
La ruta operará cinco veces por semana, de lunes a viernes, utilizando un avión Boeing 757 con capacidad de hasta 35 toneladas por vuelo para el transporte de documentos, paquetes y carga pesada.
Esta capacidad no solo permite atender el crecimiento de la demanda, sino también ofrecer mayor flexibilidad para envíos de diferentes tamaños y sectores productivos.
Además, la operación se integra con la infraestructura logística de DHL en Medellín, que incluye un centro de operaciones, una red de 12 puntos de servicio y una flota terrestre dedicada, lo que refuerza la eficiencia del proceso completo de envío.
El lanzamiento de este vuelo se da en medio de un fuerte crecimiento exportador en Antioquia. En 2025, el departamento alcanzó ventas externas por US$10.786 millones, con un crecimiento de 22,6 % frente a 2024 y una participación de 21,5 % en el total nacional.
Estas cifras consolidan a Antioquia como el principal exportador del país, lo que hace aún más relevante contar con infraestructura logística que acompañe ese crecimiento.
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La nueva operación no solo facilita el acceso a mercados internacionales, sino que también impulsa la internacionalización de pequeñas y medianas empresas, que ahora podrán competir con mayor agilidad en el comercio global.
El proyecto también tendrá impacto en el empleo, con la generación de más de 90 puestos de trabajo directos e indirectos asociados a la operación logística.
Adicionalmente, la operación se articula con iniciativas de sostenibilidad como GoGreen+, que buscan reducir el impacto ambiental de los envíos mediante soluciones más eficientes y estrategias de compensación de emisiones.
“Nos sentimos orgullosos de activar este nuevo vuelo que fortalece la conectividad internacional de Medellín y facilita a las empresas de Antioquia conectar sus productos con mercados como Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y Asia con mayor agilidad y confiabilidad”, señaló Allan Cornejo, CEO de DHL Express Colombia.
Este nuevo vuelo no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia para fortalecer la red logística internacional desde Colombia. Actualmente, DHL ya opera rutas desde Bogotá hacia Panamá, Miami y Caracas, lo que evidencia una expansión sostenida de la conectividad aérea del país.