Estas son las marcas que lideran el mercado del coworking en Colombia

Según estudio, los espacios flexibles mantienen una sólida estabilidad operativa con tasas de ocupación entre 87 % y 90 %.

Sector de oficinas en Bogotá
Inversión en Bogotá Foto: tomada de Freepik

La firma global en servicios inmobiliarios y gestión de inversiones, Jones Lang LaSalle (JLL) Colombia, publicó su estudio ‘Panorama de Espacios Flexibles Colombia 2025’, que revela un mercado en fase de madurez y consolidación, con un inventario total de 154.000 m² que representa el 3,5 % del mercado de oficinas del país.

Según el estudio, el mercado colombiano de espacios flexibles mantiene una sólida estabilidad operativa con tasas de ocupación entre 87 % y 90 %. Durante el segundo semestre de 2025 se registraron 16 nuevas aperturas frente a solo cuatro cierres, mostrando una expansión selectiva centrada en corredores consolidados.

La tarifa promedio mensual en Bogotá por usuario en oficina privada alcanza $1.012.400, con rangos que varían entre $550.000 y $1.500.000 según el operador, ubicación y nivel de servicio.

¿Quiénes lideran el mercado?

El informe además reveló que WeWork mantiene su posición dominante con el 54 % del inventario total, seguido por IWG (que opera bajo las marcas Regus, Spaces, HQ, Colmena y Work In) con 32 % del mercado. Tinkko se consolida como el principal operador local con 10 % de participación, mientras CoWork Latam mantiene una presencia selectiva del 3 %.

Oficinas de WeWork en Bogotá, Colombia.
Oficinas de WeWork en Bogotá, Colombia. Foto: Valora Analitik.

En cuanto a zonas del país, Bogotá concentra el 66 % del inventario nacional, seguida por Medellín con 28 % y Barranquilla con 6 %, reflejando la concentración del modelo flexible en los principales centros económicos del país.

En cuanto a tendencias y estrategias operativas, JLL indicó que IWG lidera la expansión sostenida, pues la compañía superó su meta inicial de crecimiento en 2025 y proyecta cerrar el año con cerca de 25 nuevos contratos, fortaleciendo su presencia mediante modelos operativos mixtos que combinan esquemas de revenue share y contratos híbridos con propietarios.

Por su parte, WeWork optimiza su portafolio centrándose en su estrategia de eficiencia operativa y mantiene una posición sólida en ubicaciones prime de Bogotá como Calle 100, Andino/Nogal, Parque 93 y Salitre, con ocupaciones superiores al 85 %.

Y Tinkko ha venido fortaleciendo el liderazgo corporativo como principal operador colombiano de enfoque corporativo; maneja más de 16.000 m² con ocupación cercana al 90 % y tarifas entre $850.000 y $1.000.000 por usuario.

Oficinas Premium
Oficinas en Bogotá. Foto: Cushman & Wakefield

Las proyecciones

JLL Research prevé que la participación de los espacios flexibles continuará al alza, impulsada por el trabajo híbrido, la demanda de oficinas listas para usar y la expansión de contratos de gestión entre propietarios y operadores.

Además, indica que el crecimiento a mediano plazo estará guiado por la optimización de portafolios corporativos, la búsqueda de espacios sostenibles y centrados en la experiencia del usuario.

Cabe mencionar que el análisis se basó en una muestra de 59 sitios operativos y evalúa el comportamiento de un mercado total de oficinas de 4.331.000 m² en Colombia.

