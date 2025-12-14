Cadena española de bienestar y servicios premium entró a Colombia: estos son los detalles

La primera red de franquicias especializada en bienestar capilar a nivel global, Japanese Head Spa, anunció su entrada al mercado colombiano como parte de una estrategia de crecimiento acelerado en Latinoamérica que incluye aperturas recientes en Ecuador, Argentina, Perú, República Dominicana y El Salvador.
El modelo, nacido en Málaga en 2023, se ha consolidado como uno de los conceptos de bienestar y servicios premium de mayor expansión en Europa, con más de 50 spas operativos en España, Italia, Portugal y Francia.
La compañía implementará en Colombia su modelo de zonificación estratégica, que prioriza áreas con alto flujo de consumo y poder adquisitivo. En el caso de Bogotá están incluidas zonas como: Chapinero, Zona G, Usaquén, Santa Bárbara, Country, Cedritos, La Castellana; y en Medellín: Laureles, El Poblado y Estadio.
Según la compañía, los centros de Japanese Head Spa en Latinoamérica operan con: ticket medio mínimo de US$60, ocupación promedio del 70 %, margen operativo bruto superior al 40 %, dependiendo del país e ingresos mensuales estimados cercanos a US$18.000, con gastos operativos alrededor de US$7.000.
El capital inicial requerido para la franquicia es de US$35.500, más una inversión aproximada de US$25.500 para adecuaciones, mobiliario, permisos y puesta en marcha, llevando la inversión total rondando los US$50.000.
El modelo incluye exclusividad territorial, formación presencial del equipo, gestión centralizada de marketing, presencia digital, soporte continuo y una estrategia nacional de comunicación.
De acuerdo con los análisis de la marca, Bogotá y Medellín registran un aumento sostenido en búsquedas asociadas a experiencia de bienestar, cuidado capilar especializado y head spa, posicionándose como mercados de alto potencial.
“Colombia representa un mercado estratégico para nuestro crecimiento en la región. El interés en bienestar premium y experiencias sensoriales está aumentando, y nuestro modelo de franquicia ofrece una oportunidad sólida en términos de rentabilidad, diferenciación y escalabilidad”, afirmó Aida García Bueno, fundadora y CEO de Japanese Head Spa.