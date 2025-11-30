La marca colombiana de morrales, maletas de viaje, ropa y accesorios, Totto, que ya cuenta con más de 300 puntos en todo el país y con presencia en más de 40 países, este 2025 les apostó a los artículos de viaje y a su nueva marca Topara.
En entrevista con Valora Analitik, Adriana Ochoa Calderón, gerente general de Totto, contó cuál ha sido el balance y la estrategia de la compañía para seguir posicionándose como una de las marcas colombianas más queridas.
¿Cómo ha sido este 2025 para Totto y cuáles fueron las principales apuestas de crecimiento?
Ha sido un año muy bueno. Nuestra gran apuesta ha sido el capítulo de viaje y artículo personal, acompañando al viajero urbano. Entendimos que el consumidor, post-pandemia, valoró mucho el bienestar, el contacto con la naturaleza y las experiencias de viaje. Nos enfocamos en innovar en estas categorías sin perder el posicionamiento que tenemos en morrales.
Totto es una marca que acompaña al consumidor desde la infancia. ¿Cómo se han mantenido como la marca preferencial ante la creciente competencia?
Es una mezcla de factores. Primero, anticiparnos a las tendencias. En niños, mantenemos la vanguardia con licencias exclusivas de Disney y Universal. Esto, sumado a la funcionalidad y calidad del producto, es fundamental. Un morral de ruedas no es sencillo; debe tener el tamaño y los compartimentos correctos para la etapa del niño. La calidad es nuestro no negociable.
¿Qué rol han jugado las colaboraciones este año en el posicionamiento de la marca?
Este año hicimos dos colaboraciones muy importantes, incluyendo una con Ferxxo y otra con Viviana Grondona. Las colaboraciones son vitales, ya que promueven el talento colombiano y mantienen la marca viva. Además, lanzamos la colección ‘Travel Black’ en Colombiamoda, enfocada en el viajero que busca comodidad, calidad y estilo al viajar ligero.
¿Por qué decidieron enfocarse tan fuerte este año en el segmento de travel?
Vimos una gran oportunidad en el desarrollo de tendencias e innovación en viaje, que es una de las categorías con mayor crecimiento en búsquedas y consumo. El consumidor busca cumplir sus sueños y viajar es un símbolo de bienestar. Además, hace mucho sentido con el ADN de Totto, que es acompañar al viajero en todos sus momentos.
¿Cuál fue el producto más icónico o la línea más fuerte en 2025?
Definitivamente fue nuestro Morral Trip. Se volvió la sensación y se agotó rápidamente. Es un morral que se usa para la oficina, pero que se expande y se transforma en una maleta de viaje con bolsillos especializados para ropa, computador y correas de ajuste. Marcó un hito en la categoría de artículo personal.
Totto está en más de 40 países. ¿Cuáles son sus mercados clave en este momento?
Los mercados más desarrollados y con mayor posicionamiento son Guatemala, Costa Rica y Ecuador. También estamos enfocados en el crecimiento de Chile, México y España. En Colombia, aunque Bogotá, Medellín y Cali son importantes, Totto tiene una penetración impresionante en ciudades intermedias y pequeñas como Tunja y Zipaquirá.
¿Cómo esperan cerrar este 2025 en términos de crecimiento?
Proyectamos un buen cierre creciendo contra el año pasado. Categorías como travel y la ropa crecen más que el promedio, lo que consolida nuestro cambio estratégico. El momento de Navidad también es clave.
¿Cuál es el principal factor que diferencia a Totto de otras marcas?
Yo diría que son tres grandes diferencias. Primero, el acompañamiento integral al consumidor en cada etapa de su vida, desde el colegio hasta la vida adulta. Segundo, la vanguardia en la tendencia y la omnicanalidad para conectar el mundo online y offline. Y tercero, la calidad y funcionalidad innegociables, que son la base de la marca.