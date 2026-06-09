Festival Cordillera 2026 revela su cartel: Ricky Martin, Andrés Calamaro y Caifanes encabezan la nómina

El próximo 12 y 13 de septiembre el Parque Simón Bolívar volverá a convertirse en el gran escenario de los sonidos latinoamericanos con una nueva edición del Festival Cordillera 2026.
El cartel de este nuevo año reúne a grandes figuras de la música en español y latinoamericana.
Desde Puerto Rico llegará Ricky Martin, uno de los artistas más influyentes de la música latina; Andrés Calamaro regresará con su histórico repertorio de rock en español y, desde México, Caifanes volverá a Bogotá con las canciones que han marcado a generaciones.
Desde el Caribe llegará la energía de Sean Paul, el reggae de Cultura Profética y Dread Mar I, la versatilidad de Vicente García, el funk latino de Los Amigos Invisibles y el fenómeno colombiano Beéle.
El rock tendrá una presencia de leyendas que construyeron el ADN latinoamericano con nombres como Miguel Mateos, Virus, Panteón Rococó, Robi Draco, Fobia y Mägo de Oz.
Mientras que la música colombiana estará representada por artistas como Grupo Niche, The Latin Brothers, Andrés Cepeda en solitario y junto a Poligamia, Doctor Krápula, Lido Pimienta, Kei Linch y Briela Ojeda.
El cartel se completa con Kany García, Tan Biónica, Ed Maverick, Bonka, Los de Adentro, Paula Pera y el Fin de los Tiempos, Nelda Piña & Sus Tambores, además de los proyectos solistas de Dante Spinetta y Emmanuel Horvilleur, entre otros artistas que harán parte de esta celebración de la música latinoamericana.
Precio boletas Festival Cordillera
Experiencias Aval trae la preventa exclusiva para clientes de los Bancos Aval: Banco de Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas y la billetera digital dale! desde el martes 9 de junio a las 10:00 a.m. hasta el jueves 11 de junio a las 9:59 a.m.
Las entradas para público general estarán disponibles desde el jueves 11 de junio a las 10:00 a.m.
Las entradas pueden ser adquiridas en Ticketmaster.co.