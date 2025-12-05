Vélez amplía su portafolio de perfumes con fragancia de alta gama: ¿Cuánto vale?

La marca colombiana de cuero, Vélez, anunció la ampliación de su portafolio de perfumes con el lanzamiento de Vera, su primer Eau de Parfum, acompañado de la incorporación de la modelo argentina, Valentina Ferrer, como imagen central de la campaña.
Esta nueva línea es una categoría superior a los más de 10 Eau de Toilette que ya hacen parte del catálogo de Vélez. El nuevo Eau de Parfum es un desarrollo de mayor concentración, profundidad y memoria aromática. Además, es un paso estratégico para fortalecer la presencia de la marca en un segmento en crecimiento y con consumidores que buscan experiencias más sensoriales.
La fragancia para mujer tiene una composición de notas brillantes de mandarina, bergamota de primera cosecha, manzana, grosella negra, rosa, lirios del valle, davana y patchouli, tejido con almizcle blanco ultrafino, vainilla aterciopelada y ámbar dorado premium, lo que permite una larga duración.
Con la participación de Valentina Ferrer en este lanzamiento, la marca busca conectar con un público más amplio en la región y destacar el lujo artesanal.
En Medellín, el lanzamiento incluirá una instalación especial en el Parque del Poblado, un espacio que, por unos días, permitirá a los visitantes probar el perfume y conocer de cerca el concepto visual que lo acompaña. Además, todas las tiendas Vélez del país contarán con zonas dedicadas para que los clientes exploren la fragancia y vivan esta experiencia sensorial.
El nuevo Eau de Parfum ya está disponible en tiendas Vélez, WhatsApp y velez.com. El precio es $449.900.